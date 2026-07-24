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«Белое молоко» за 3000 рублей: как не прогадать с погодой и билетами в Лахта-центр

Опубликовано: 24 июля 2026 21:03
 Проверено редакцией
«Белое молоко» за 3000 рублей: как не прогадать с погодой и билетами в Лахта-центр
«Белое молоко» за 3000 рублей: как не прогадать с погодой и билетами в Лахта-центр
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Купить билет на месте не получится. 

Небоскреб Лахта-центр давно стал достопримечательностью в Петербурге. Посетить его спешат все туристы. Но как попасть туда и не прогадать, чтобы увидеть все красоты Северной столицы?

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал "Городовому" о тонкостях посещения небоскреба.

Как добраться и можно ли войти просто так?

Самый удобный и бюджетный путь — на метро. Доезжайте до станции «Беговая», а дальше прогуляйтесь пешком. Это просто и бесплатно.

Вокруг самого здания можно гулять сколько угодно, делать фото и любоваться архитектурой. Но зайти внутрь «просто посмотреть» не получится.

Охрана пропустит вас только при наличии билета на экскурсию.

Где искать билеты?

Билеты продаются только на официальном сайте «Лахта-центра».

Не пытайтесь купить их на месте или «с рук». Из-за огромного спроса билеты разлетаются быстро. Лучше бронировать место за несколько дней до визита. 

Сколько это стоит и что вы увидите?

Смотровая площадка здесь — самая высокая в Европе. На выбор есть два основных варианта:

  1. Стандарт (от 1 100 – 1 200 ₽). Вы подниметесь на 83-й этаж. В стоимость входит аудиогид. Группа — до 15 человек. Экскурсия длится около часа, этого вполне хватает.
  2. Премиум (около 3 000 ₽). Здесь сервис выше: группы до 10 человек, больше времени.

"Второй вариант дает возможность создать памятную открытку, персональное обслуживание, дополнительное время для фотографий.

И тот, и тот вариант хороши. Просто цена второго варианта около 3 000. Бывает дешевле, бывает дороже. У них динамическое ценообразование", - отмечает эксперт.

Главный секрет: погода решает всё

В Петербурге коварное небо. Прежде чем платить деньги, посмотрите прогноз и взгляните на само здание.

"Билет всё надо брать заранее, и чтобы у вас было хорошее настроение, нужна хорошая погода.

Если там облака, туман, то в принципе, делать там нечего, как самолёт на взлёте.

Если у вас прекрасная погода, у вас прекрасный вид. Погода важнее, экономия на билетах", - говорит Дмитрий Рыпин.

Лучшее время — ясный солнечный день или «золотой час» перед закатом. Вид на Финский залив и город в это время просто космический.

Полезные советы перед выходом:

  • Приходите заранее. Нужно время, чтобы пройти контроль безопасности.
  • Возьмите паспорт. Он может понадобиться при проверке электронного билета.
  • Зарядите телефон. Фотографировать захочется буквально каждый метр.

Удачного подъема и крутых кадров!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Кронштадте показывают «изнанку» легендарного ледокола.

 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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