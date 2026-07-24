«Белое молоко» за 3000 рублей: как не прогадать с погодой и билетами в Лахта-центр

Купить билет на месте не получится.

Небоскреб Лахта-центр давно стал достопримечательностью в Петербурге. Посетить его спешат все туристы. Но как попасть туда и не прогадать, чтобы увидеть все красоты Северной столицы?

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал "Городовому" о тонкостях посещения небоскреба.

Как добраться и можно ли войти просто так?

Самый удобный и бюджетный путь — на метро. Доезжайте до станции «Беговая», а дальше прогуляйтесь пешком. Это просто и бесплатно.

Вокруг самого здания можно гулять сколько угодно, делать фото и любоваться архитектурой. Но зайти внутрь «просто посмотреть» не получится.

Охрана пропустит вас только при наличии билета на экскурсию.

Где искать билеты?

Билеты продаются только на официальном сайте «Лахта-центра».

Не пытайтесь купить их на месте или «с рук». Из-за огромного спроса билеты разлетаются быстро. Лучше бронировать место за несколько дней до визита.

Сколько это стоит и что вы увидите?

Смотровая площадка здесь — самая высокая в Европе. На выбор есть два основных варианта:

Стандарт (от 1 100 – 1 200 ₽). Вы подниметесь на 83-й этаж. В стоимость входит аудиогид. Группа — до 15 человек. Экскурсия длится около часа, этого вполне хватает. Премиум (около 3 000 ₽). Здесь сервис выше: группы до 10 человек, больше времени.

"Второй вариант дает возможность создать памятную открытку, персональное обслуживание, дополнительное время для фотографий. И тот, и тот вариант хороши. Просто цена второго варианта около 3 000. Бывает дешевле, бывает дороже. У них динамическое ценообразование", - отмечает эксперт.

Главный секрет: погода решает всё

В Петербурге коварное небо. Прежде чем платить деньги, посмотрите прогноз и взгляните на само здание.

"Билет всё надо брать заранее, и чтобы у вас было хорошее настроение, нужна хорошая погода. Если там облака, туман, то в принципе, делать там нечего, как самолёт на взлёте. Если у вас прекрасная погода, у вас прекрасный вид. Погода важнее, экономия на билетах", - говорит Дмитрий Рыпин.

Лучшее время — ясный солнечный день или «золотой час» перед закатом. Вид на Финский залив и город в это время просто космический.

Полезные советы перед выходом:

Приходите заранее. Нужно время, чтобы пройти контроль безопасности.

Нужно время, чтобы пройти контроль безопасности. Возьмите паспорт. Он может понадобиться при проверке электронного билета.

Он может понадобиться при проверке электронного билета. Зарядите телефон. Фотографировать захочется буквально каждый метр.

Удачного подъема и крутых кадров!

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