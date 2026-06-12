Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой

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2 мазка на дерево – и муравьи на метр не приблизятся: секретное оружие против полчищ тли и ее "пастухов"

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Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения

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Смазали ствол "пахучкой" – и муравьи забыли про походы на дерево: вишни и яблони спасены на все лето

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Вешаю на яблоню "блюдце", да непростое: Гусениц, тли и других "гадов" на дереве больше нет

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Ловчие пояса - на помойку: для защиты плодовых деревьев от муравьев есть защита лучше - работает на все 100%

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