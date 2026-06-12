Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой

Плодовые деревья представляют собой лакомый кусочек для таких вредителей, как тли и муравьи. Существует эффективный метод отпугивания насекомых на протяжении всего сезона с помощью одного растения, посаженного под деревом. Агроном Ксения Давыдова рассказала о нем подробнее.
Идеальный многолетник для защиты
Специалист высоко оценивает преимущества многолетнего почвопокровного растения — герани кембриджской, также известной как "Аистов клюв". Рекомендуется высаживать ее группами до 20 кустов. Растения обладают выраженным цитрусовым ароматом, быстро разрастаются и эффективно покрывают выделенную им территорию.
Это растение способно решить ряд задач: предотвратить рост сорняков в приствольном круге, отпугнуть муравьев и других вредителей своим ароматом, а также украсить сад обильным цветением.
Кусты сохраняют свою декоративность на протяжении всего летнего периода до наступления заморозков. Их ажурные листья придают участку изысканный вид, а с июня герань начинает цвести нежными бело-розовыми цветками.
Описание сорта
Высота "Аистова клюва" достигает всего 20-30 см, что исключает образование высоких зарослей под деревьями.
Размножение растения возможно как семенным, так и вегетативным способом. Предпочтительна рыхлая и плодородная почва. Дополнительный уход за цветком не требуется.
Ранее мы рассказали, как бороться с проволочником.