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Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой

Опубликовано: 12 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой
Посадила в приствольный круг яблони дивный цветок — и все лето на дереве ни тли, ни муравьев: рекомедовано агрономом Давыдовой
Городовой ру
Как защитить сад от тли и муравьев

Плодовые деревья представляют собой лакомый кусочек для таких вредителей, как тли и муравьи. Существует эффективный метод отпугивания насекомых на протяжении всего сезона с помощью одного растения, посаженного под деревом. Агроном Ксения Давыдова рассказала о нем подробнее.

Идеальный многолетник для защиты

Специалист высоко оценивает преимущества многолетнего почвопокровного растения — герани кембриджской, также известной как "Аистов клюв". Рекомендуется высаживать ее группами до 20 кустов. Растения обладают выраженным цитрусовым ароматом, быстро разрастаются и эффективно покрывают выделенную им территорию.

Это растение способно решить ряд задач: предотвратить рост сорняков в приствольном круге, отпугнуть муравьев и других вредителей своим ароматом, а также украсить сад обильным цветением.

Кусты сохраняют свою декоративность на протяжении всего летнего периода до наступления заморозков. Их ажурные листья придают участку изысканный вид, а с июня герань начинает цвести нежными бело-розовыми цветками.

Описание сорта

Высота "Аистова клюва" достигает всего 20-30 см, что исключает образование высоких зарослей под деревьями.

Размножение растения возможно как семенным, так и вегетативным способом. Предпочтительна рыхлая и плодородная почва. Дополнительный уход за цветком не требуется.

Ранее мы рассказали, как бороться с проволочником.

Автор:
Ксения Давыдова
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