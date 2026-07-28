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Лунный гороскоп на 29 июля 2026 года: что ждет вас в этот день - прогноз коснется каждого

Опубликовано: 28 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Лунный гороскоп на 29 июля 2026 года: что ждет вас в этот день - прогноз коснется каждого
Лунный гороскоп на 29 июля 2026 года: что ждет вас в этот день - прогноз коснется каждого
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"

Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 29 июля 2026 года. В этот день Полная Луна будет находиться в знаке Водолея.

Прогноз

Отношения: между близкими людьми могут возникать разногласия, но не стоит развивать эти темы. Лучше принять точку собеседника, что позволит выйти сухим из воды. Есть возможность получения приятных подарков.

Здоровье: проблем никаких не будет, если во всем знать меру. Стоит правильно расходовать свои силы, оставлять время для отдыха. Работа не должна занимать большую часть жизни.

Работа: пора научиться отказывать другим людям, иначе они будут пользоваться вашей добротой. После этого вы начнете акцентироваться на тех вещах, которые действительно важны.

Финансовое положение: проблем с деньгами не будет, так как вы сможете начать зарабатывать больше, чем думаете. Деньгам нужно знать цену, не тратить их просто так. Не стоит просить большего, так как иначе есть шанс оказаться у разбитого корыта.

Ранее портал "Городовой" рассказал о денежном гороскопе на неделю с 27 июля по 2 августа.

Автор:
Полина Аксенова
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