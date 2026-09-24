Плодоносит даже в тени: в 2027 посажу выносливый огурец — урожай через 47 дней, с «квадрата» до 16 кг зеленцов

Огурец является светолюбивой культурой, традиционно выращиваемой на приусадебных участках. Однако порой найти идеальное место бывает довольно трудно.
Лучшим решением станет выбор сортов огурцов, адаптированных к низкой освещенности. Среди теневыносливых сортов следует выделить партенокарпический гибрид немецкой селекции «Конни F1».
Описание сорта
Гибрид обладает высокими товарными характеристиками, устойчивостью к мучнистой росе и корневой гнили. Культура предназначена для выращивания в весенних пленочных теплицах; ключевые показатели гибрида систематизированы в таблице. «Конни F1» пользуется высоким спросом среди садоводов благодаря скороспелости: сбор урожая возможен уже через 47–50 дней после появления всходов, а продуктивность достигает 12–16 кг с одного квадратного метра.
Плоды характеризуются компактным размером (длина до 7–9 см) и массой от 60 до 82 граммов. Зеленцы имеют правильную цилиндрическую форму, равномерный зеленый окрас, мелкобугорчатую текстуру и тонкую кожицу. Вкусовые качества отличаются мягкостью и отсутствием горечи.
Отзывы огородников
«Сами огурчики плотные, пупырчатые, но не сильно колючие, кожица тонкая, сочные, семена мелкие и мягкие, даже на переросшем огурце. Вкус насыщенный сладкий, если так можно выразиться про огурец. В общем, сорт понравился, посмотрю еще как будет вести себя в заготовках, но сажать буду уже точно на постоянной основе», – делится Светлана В. на платформе OZON
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