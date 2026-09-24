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Плодоносит даже в тени: в 2027 посажу выносливый огурец — урожай через 47 дней, с «квадрата» до 16 кг зеленцов

Опубликовано: 24 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Плодоносит даже в тени: в 2027 посажу выносливый огурец — урожай через 47 дней, с «квадрата» до 16 кг зеленцов
Плодоносит даже в тени: в 2027 посажу выносливый огурец — урожай через 47 дней, с «квадрата» до 16 кг зеленцов
Городовой ру
Идеальный сорт для затененных участков

Огурец является светолюбивой культурой, традиционно выращиваемой на приусадебных участках. Однако порой найти идеальное место бывает довольно трудно.

Лучшим решением станет выбор сортов огурцов, адаптированных к низкой освещенности. Среди теневыносливых сортов следует выделить партенокарпический гибрид немецкой селекции «Конни F1».

Описание сорта

Гибрид обладает высокими товарными характеристиками, устойчивостью к мучнистой росе и корневой гнили. Культура предназначена для выращивания в весенних пленочных теплицах; ключевые показатели гибрида систематизированы в таблице. «Конни F1» пользуется высоким спросом среди садоводов благодаря скороспелости: сбор урожая возможен уже через 47–50 дней после появления всходов, а продуктивность достигает 12–16 кг с одного квадратного метра.

Плоды характеризуются компактным размером (длина до 7–9 см) и массой от 60 до 82 граммов. Зеленцы имеют правильную цилиндрическую форму, равномерный зеленый окрас, мелкобугорчатую текстуру и тонкую кожицу. Вкусовые качества отличаются мягкостью и отсутствием горечи.

Отзывы огородников

«Сами огурчики плотные, пупырчатые, но не сильно колючие, кожица тонкая, сочные, семена мелкие и мягкие, даже на переросшем огурце. Вкус насыщенный сладкий, если так можно выразиться про огурец. В общем, сорт понравился, посмотрю еще как будет вести себя в заготовках, но сажать буду уже точно на постоянной основе», – делится Светлана В. на платформе OZON

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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