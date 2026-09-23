Борьба с ветром на высоте 60-го этажа: почему гигантские флаги у «Лахта Центра» решили уменьшить

В рамках эксперимента на флагштоки поднимают полотна меньшего размера.

Вы наверняка замечали огромный флагшток на берегу Финского залива в Парке 300-летия. Это уникальный комплекс и официально самые высокие подобные сооружения в Европе.

Однако в последнее время сами полотна флагов стали заметно меньше.

Эксперименты с размером: поиск идеального баланса

Изначально на флагштоки поднимали полотна размера 40×60 метров. Представьте себе: площадь одного такого флага больше 2000 квадратных метров! Это как половина футбольного поля.

Но петербургский климат оказался слишком суровым для таких гигантов. Сильный морской ветер быстро треплет огромную ткань.

Поэтому специалисты «Газпрома» запустили эксперимент. Сначала они попробовали флаги размером 30×45 метров. А затем заменили их на еще более компактные — 20×30 метров.

Инженеры хотят понять, поможет ли уменьшение размера поднимать флаги чаще и не спускать их даже во время штормов, рассказали Собака.ru в пресс-службе «Газпром Большая Лахта».

Почему флаги так часто спускают?

При штиле (ветер слабее 3 м/с) флаг не поднимают, сообщает gazprom.ru.

При сильном ветре (больше 12 м/с) подъем запрещен. Парусность огромного полотна настолько велика, что ткань может порваться, а конструкции получат опасную нагрузку.

При осадках флаги тоже спускают. Дождь, мокрый снег и наледь делают ткань невероятно тяжелой.

Три эпохи и инженерное чудо

Флагштоки имеют высоту 179,5 метра. Это примерно уровень 60-этажного дома! 17 июня 2023 года на них подняли три флага, которые символизируют разные эпохи нашей истории:

Черно-желто-белый флаг Российской империи. Флаг СССР. Государственный триколор России.

Кто управляет гигантами?

За состоянием флагов круглосуточно следит команда инженеров и промышленных альпинистов. На объекте работает собственная метеостанция.

Специалисты отслеживают погоду над заливом в режиме реального времени. Если надвигается шторм или плотный туман, автоматика и альпинисты оперативно спускают полотна в защитные ниши.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург сначала зальет дождём, а потом согреет Бабье лето.