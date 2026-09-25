Квашеная капуста как у бабушки в деревне: готовить проще простого — хрустящая, ароматная и хранится целый год

Квашеная капуста является не только традиционным продуктом питания, но и ценным источником микронутриентов с длительным сроком хранения.
Ингредиенты на 3 литра:
- белокочанная капуста — 2,5 кг;
- морковь — 2 шт.;
- вода — 2 л;
- сахар — 2 ст. ложки;
- соль — 3 ст. ложки;
- специи — 1 ч. ложка.
Технология приготовления
Предварительно промойте капусту, разделите кочан на части и нашинкуйте согласно технологическим требованиям.
Очищенную морковь измельчите при помощи терки с крупным сечением.
Соедините подготовленные ингредиенты и плотно уложите полученную смесь в стерилизованную трехлитровую емкость.
Для приготовления рассола доведите воду до кипения, добавьте соль и прокипятите состав в течение 1 минуты, после чего охладите до необходимой температуры.
Аккуратно залейте рассол в емкость, обеспечивая равномерное распределение жидкости по всему объему.
Установите емкость в поддон и производите дегазацию продукта путем прокола смеси до дна каждые 3–4 часа.
На третьи сутки слейте рассол из емкости. Добавьте сахар и специи, затем перелейте смесь обратно в емкость. Рекомендуется хранить продукт в холодильнике.
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