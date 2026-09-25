Городовой / Новости Петербурга / Квашеная капуста как у бабушки в деревне: готовить проще простого — хрустящая, ароматная и хранится целый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу Полезное
Обойдемся без пуховика: по прогнозам грядущая зима в России станет аномально теплой Новости Петербурга
Что забывают в Эрмитаже: от смартфонов до кроликов и вставной челюсти Новости Петербурга
Забудьте о «Мимозе» и оливье — в моде салат «Снежная королева»: копчёная грудка, ананас и морковь — хит любого застолья Полезное
Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Квашеная капуста как у бабушки в деревне: готовить проще простого — хрустящая, ароматная и хранится целый год

Опубликовано: 25 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Квашеная капуста как у бабушки в деревне: готовить проще простого — хрустящая, ароматная и хранится целый год
Квашеная капуста как у бабушки в деревне: готовить проще простого — хрустящая, ароматная и хранится целый год
Городовой ру
Рецепт квашеной капусты

Квашеная капуста является не только традиционным продуктом питания, но и ценным источником микронутриентов с длительным сроком хранения.

Ингредиенты на 3 литра:

  • белокочанная капуста — 2,5 кг;
  • морковь — 2 шт.;
  • вода — 2 л;
  • сахар — 2 ст. ложки;
  • соль — 3 ст. ложки;
  • специи — 1 ч. ложка.

Технология приготовления

Предварительно промойте капусту, разделите кочан на части и нашинкуйте согласно технологическим требованиям.

Очищенную морковь измельчите при помощи терки с крупным сечением.

Соедините подготовленные ингредиенты и плотно уложите полученную смесь в стерилизованную трехлитровую емкость.

Для приготовления рассола доведите воду до кипения, добавьте соль и прокипятите состав в течение 1 минуты, после чего охладите до необходимой температуры.

Аккуратно залейте рассол в емкость, обеспечивая равномерное распределение жидкости по всему объему.

Установите емкость в поддон и производите дегазацию продукта путем прокола смеси до дна каждые 3–4 часа.

На третьи сутки слейте рассол из емкости. Добавьте сахар и специи, затем перелейте смесь обратно в емкость. Рекомендуется хранить продукт в холодильнике.

Читайте также

Бюджетный паштет, а удовольствия вагон: вместо колбасы делаю намазку — и на перекус, и на праздник.

Беру сыр и яйцо – готовлю вкуснющее хачапури: простой рецепт на сковороде.

Стакан творога и 10 минут времени: творожные рулетики «Райские» с кокосовой начинкой – рецепт.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 10
🙏 3
😹 1
🙀 2
😿
Поделитесь новостью