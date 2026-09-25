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Не кладу помидоры в холодильник - свекровь научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими

Опубликовано: 25 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Не кладу помидоры в холодильник - свекровь научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими
Не кладу помидоры в холодильник - свекровь научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими
Городовой ру
Как сохранить помидоры до Нового года свежими

Хозяйки часто по привычке убирают свежие помидоры в холодильник, считая это лучшим способом. Однако холод разрушает естественную структуру плодов и ухудшает их вкус и аромат.

При низкой температуре ферменты повреждают клеточные мембраны. Мякоть становится жесткой, а сладко-кислая нотка пропадает. Храните томаты правильно, чтобы они оставались сочными.

Простые способы при комнатной температуре

Не мойте помидоры заранее. Разложите их плодоножкой вниз в корзине или на подносе — так они пролежат до 10 дней. Если плодоножка удалена, заклейте место скотчем, чтобы не попали бактерии.

Для более долгого хранения заверните каждый плод в бумагу и сложите в картонную коробку, оставляя пространство между томатами. На дно насыпьте немного пищевой соды для впитывания влаги — так плоды сохранятся до месяца.

Хранение в золе и банках

Выбирайте плотные свежие плоды без повреждений. Просейте золу, застелите дно коробки бумагой, насыпьте слой золы, выложите помидоры и снова присыпьте — так они пролежат до полугода.

Для сухого консервирования удалите плодоножки, промойте и просушите томаты. Укладывайте их в банку слоями, пересыпая солью или сухой горчицей. Такой способ сохранит плоды до месяца.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова испробовала разные методы хранения. Наибольшую эффективность доказало хранение в бумаге и картонной коробке. Однажды плотно закрытая крышка стала главной ошибкой: томаты «задохнулись» и покрылись плесенью за неделю. Оставляйте небольшие щели для воздуха и проверяйте запасы раз в несколько дней, убирая подпорченные плоды сразу.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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