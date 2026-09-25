Зажимы от хлебных упаковок найдут вторую жизнь: запомните пять простых идей для дома

Пять способов использования пластиковых зажимов - пригодятся каждой хозяйке

После покупки хлеба пластиковые зажимы принято выкидывать, но они еще могут пригодиться. Детали из полипропилена способны справиться сразу с несколькими бытовыми задачами.

Применять клипсы можно в разных направлениях - от ухода за комнатными цветами до наведения порядка на рабочем месте. Получается существенная экономия. Каждый способ следует изучить подробнее.

Организация проводов в доме

При большом количестве кабелей очень легко запутаться и долго искать тот шнур, который нужен. Избежать неразберихи получится с помощью пластиковых зажимов. Достаточно их прикрепить на провода и подписать. Благодаря маркировке вы сразу сможете найти нужный.

Борьба с запутанными зарядками

Кабели от планшета, телефона, часов и прочей техники могут путаться при хранении, из-за чего придется потратить достаточное количество времени для извлечения нужного провода. Такой проблемы получится избежать, если воспользоваться клипсой. Сверните провод в кольцо, после чего закрепите его зажимом.

Подвязка комнатных растений

Хлебный зажим идеально подойдет для подвязки комнатных растений к опоре. Обычные фиксаторы являются грубыми, но клипса не повреждает стебли, делает подвязку надежной.

Использование по назначению

Зажимы пригодятся для улучшения условий хранений различных продуктов. Открытые упаковки сахара и прочих сыпучих продуктов, замороженные овощи и ягоды будут храниться дольше, если их зафиксировать с помощью клипсы.

Поиск начала рулона скотча

Край скотча больше не будет теряться и прилипать к рулону, если прикрепить к нему хлебную клипсу. Это существенно сэкономит время, сообщает pogovorim.by.

Вывод

Хлебные зажимы не стоит выбрасывать после открытия упаковки. Они могут пригодиться в хозяйстве и помочь избежать дополнительных затрат. С такими клипсами везде будет порядок, а продукты станут храниться дольше.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует хлебные зажимы в других целях. С помощью клипсы можно зафиксировать дверцу клетки, если она не внушает доверия. У автора живет дома попугай, который постоянно пытается открыть клетку. Хлебный зажим является спасением.

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