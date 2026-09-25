Городовой / Полезное / Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу Полезное
Обойдемся без пуховика: по прогнозам грядущая зима в России станет аномально теплой Новости Петербурга
Что забывают в Эрмитаже: от смартфонов до кроликов и вставной челюсти Новости Петербурга
Забудьте о «Мимозе» и оливье — в моде салат «Снежная королева»: копчёная грудка, ананас и морковь — хит любого застолья Полезное
Дождь по ночному расписанию и +15 °C на термометрах: погода готовит петербуржцам подарок на выходные Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день

Опубликовано: 25 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день
Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день
Городовой ру
26 сентября в народном календаре

Последний срок для сбора корнеплодов. По народному календарю 26 сентября - Корнилов день, или Корнилия. В православной традиции в этот день вспоминали мученика Корнилия Сотника — первого язычника, принявшего христианство.

К концу сентября заканчивалась пора активного роста корнеплодов: свёклы, моркови, редьки. Считалось, что к Корнилову дню прекращается рост овощей, земля остывает и они начинают подмерзать. Медлить с уборкой уже было нельзя, на что указывала примета "Корень в земле не растет, а зябнет".

Что подсказывало небо

Народные "синоптики" говорили:

  • Утренний туман и дождь — к тёплой осени.
  • В Корнилов день иней на траве — к солнечному дню.
  • Если дует холодный порывистый ветер — жди ранней зимы.
  • Если летит много паутины — теплые деньки еще продлятся.

Как проводили день

Главным угощением в этот день признавали главный же корнеплод - репу. Считалось, что семейный ужин с ней приносит согласие и защищает от болезней на всю зиму. Молодожёны ели репу с мёдом — по народным поверьям, это укрепляет брак. Если начинался дождь, некоторые выходили под него, чтобы очиститься от дурных мыслей.

Чего остерегались в Корнилов день

В Корнилов день не гадали с зеркалами и не всматривались в воду — боялись привлечь нечистую силу. Хозяйки не подметали и не вытирали пыль: вместе с мусором, по поверью, уходила удача. Не устраивали шумных гуляний и не смеялись слишком громко — считалось, что веселье приманивает злых духов. Одиноким людям не советовали спать на двух подушках, чтобы не отдалить встречу со своей второй половиной.

Корнилов день — это рубеж между сбором урожая и ожиданием холодов. Земля отдаёт последнее, а дом наполняется тихими традициями. Погодные приметы помогали понять, какой будет осень, а запреты — сохранить лад и достаток.

Читайте также:

Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки

Осеннее равноденствие и Осенние Рябинники — 23 сентября по народному календарю

Особый народный праздник 21 сентября — вторые Осенины: приметы, традиции и запреты

Особый народный праздник 20 сентября — Луков день: традиции, приметы, суеверия

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью