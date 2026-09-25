Корень в земле зябнет: традиции и приметы на 26 сентября - что делать в Корнилов день

26 сентября в народном календаре

Последний срок для сбора корнеплодов. По народному календарю 26 сентября - Корнилов день, или Корнилия. В православной традиции в этот день вспоминали мученика Корнилия Сотника — первого язычника, принявшего христианство.

К концу сентября заканчивалась пора активного роста корнеплодов: свёклы, моркови, редьки. Считалось, что к Корнилову дню прекращается рост овощей, земля остывает и они начинают подмерзать. Медлить с уборкой уже было нельзя, на что указывала примета "Корень в земле не растет, а зябнет".

Что подсказывало небо

Народные "синоптики" говорили:

Утренний туман и дождь — к тёплой осени.

В Корнилов день иней на траве — к солнечному дню.

Если дует холодный порывистый ветер — жди ранней зимы.

Если летит много паутины — теплые деньки еще продлятся.

Как проводили день

Главным угощением в этот день признавали главный же корнеплод - репу. Считалось, что семейный ужин с ней приносит согласие и защищает от болезней на всю зиму. Молодожёны ели репу с мёдом — по народным поверьям, это укрепляет брак. Если начинался дождь, некоторые выходили под него, чтобы очиститься от дурных мыслей.

Чего остерегались в Корнилов день

В Корнилов день не гадали с зеркалами и не всматривались в воду — боялись привлечь нечистую силу. Хозяйки не подметали и не вытирали пыль: вместе с мусором, по поверью, уходила удача. Не устраивали шумных гуляний и не смеялись слишком громко — считалось, что веселье приманивает злых духов. Одиноким людям не советовали спать на двух подушках, чтобы не отдалить встречу со своей второй половиной.

Корнилов день — это рубеж между сбором урожая и ожиданием холодов. Земля отдаёт последнее, а дом наполняется тихими традициями. Погодные приметы помогали понять, какой будет осень, а запреты — сохранить лад и достаток.

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