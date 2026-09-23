Осеннее равноденствие и Осенние Рябинники — 23 сентября по народному календарю

Приметы погоды на 23 сентября

23 сентября 2026 года в 03:06 по московскому времени наступит осеннее равноденствие. В этот момент в Северном полушарии официально заканчивается астрономическое лето и начинается осень. Дата каждый год смещается — обычно это 22 или 23 сентября. Причина в том, что Земля облетает Солнце не за 365 суток, а примерно за 365 дней и шесть часов. Високосные годы помогают календарю не отставать от планеты.

Почему день не равен ночи

Название «равноденствие» создаёт впечатление, будто светлое и тёмное время суток длятся равное количество часов. На деле день обычно чуть длиннее. Восходом считают появление верхнего края солнечного диска, а закатом — его полное исчезновение. Момент, когда день и ночь действительно равны, астрономы называют эквилюксом. По московскому времени он наступает через несколько суток после равноденствия.

Народные приметы

У восточных славян не было праздника, точно совпадавшего с астрономическим явлением. Осенние обряды были связаны с завершением жатвы, благодарности земле за урожай.

По народному календарю 23 сентября - это праздник Осенние Рябинники, день Петра и Павла Рябинников. К этому дню завершали сбор ягоды, считалось, что она полностью созрела. По рябине в этот день судили о погоде.

Если ягод много, значит осень будет дождливой, а зима холодной. И наоборот: мало ягод - к сухой осени. Если до 23 сентября тепло и солнечно, то бабье лето продлится еще несколько дней.

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