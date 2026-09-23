Эпоха СССР снова в моде: какие советские вещи сегодня на вес золота - гид для начинающего коллекционера

Как заработать на старых советских вещичках.

Эпоха СССР осталась в прошлом, но ее материальные следы переживают настоящий ренессанс. Далеко не все они пылятся на антресолях: многие стали предметами азартной охоты для коллекционеров. Стоимость таких вещей на аукционах уверенно растет. Разберитесь, что именно вызывает наибольший ажиотаж и на что обращать внимание при поиске.

Награды и деньги

Особый трепет у знатоков вызывают знаки отличия и платежные средства. Фалеристы ведут настоящую охоту за редкими знаками, выпущенными к памятным событиям вроде съездов партии или Олимпиады-80. Ценность определяет не только возраст, но и тираж, материал (например, серебро) и безупречная сохранность. Не отстают и бонисты, собирающие денежные знаки. Золотой фонд их коллекций — советские червонцы 1920-х годов, послевоенные банкноты и купюры с портретом Ленина последних лет СССР. Особый шифр серии или редкая подпись на банкноте могут стоить целое состояние.

Винтажная техника

Легендарная надежность и самобытный дизайн делают советскую технику желанным трофеем. В цене фотоаппараты «Зенит» и «ФЭД»: их ценят за качественную оптику и полностью механическую начинку, которую можно починить своими руками. Отдельный культ — часы. Модели «Победа», «Штурманские» или «Ракета» с механизмами, которые исправно тикают спустя десятилетия, говорят о качестве лучше любых слов.

Предметы быта, пропаганда и печать

Ностальгию и эстетику несут обычные предметы обихода. Стеклянные графины с подстаканниками, сервизы из граненого стекла или металлические подносы с советской символикой сегодня — артефакты, создающие особую атмосферу. Особняком стоит агитационный фарфор 1920–30-х годов: тарелки и статуэтки с лозунгами уже не просто посуда, а полноценное искусство, чья аукционная стоимость постоянно увеличивается. Ценность представляют и печатные издания. Интерес вызывают не только раритетные книги классиков, но и специфическая литература: технические руководства, учебники, политические брошюры. Особый шарм имеют первые издания, книги с автографами известных авторов и яркие детские диафильмы.

Для тех, кто хочет найти раритет, есть несколько советов:

Проверяйте сохранность: даже мелкие дефекты снижают цену.

Уточняйте тираж и год выпуска: редкие серии стоят дороже.

Обращайте внимание на материал: серебро и качественный фарфор ценятся выше.

Ищите автографы и первые издания: они добавляют стоимости.

Консультируйтесь с оценщиком перед продажей редкой вещи.

Коллекционирование советских вещей — увлекательное путешествие в прошлое. Каждая находка хранит уникальную историю и является материальным свидетельством целой эпохи.

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