Шенгенские визы могут подорожать: Еврокомиссия готовит реформу к 2027 году

ЕС намерен пересмотреть правила, которые касаются выдачи краткосрочных шенгенских виз. Изменения могут коснуться введения сбора, новых механизмов ограничений, а также упрощения получения виз делового назначения.
Когда будет принято решение
По словам АТОР, на данный момент нет принятого решения, так как Еврокомиссия опубликовала лишь ту версию документа, которая будет обсуждаться. Ожидается, что новые правила будут представлены только в 2027 году, после чего они окажутся на рассмотрении Совета ЕС и Европарламента.
Какие измения ожидаются
Одним из главных обсуждений является возможность появления сбора за шенгенскую визу. Ожидается, что деньги пойдут на развитие визовой политики Евросоюза. На данный момент нет информации о точной сумме, при этом само решение еще не окончательно принято.
Есть вероятность ускоренного оформления виз для сотрудников крупных компаний, а также появления ограничений для стран, которые имеют плохой опыт сотрудничества с ЕС. В случае ухудшения безопасности и политической ситуации допускается введение адресных мер.
Важно отметить, что о России в документе ничего не говорится, поэтому пока сложно сказать, затронут ли ограничения наших туристов, сообщает travel.yandex.ru.
Шанс на получение визы заметно увеличивается, если заработок начинается от 130 тысяч рублей. Также большое значение имеет правильность заполнения бумаг. Часто россияне допускают ошибки, из-за чего и приходит отказ.
Вывод
На данный момент никаких изменений в визовой политике ЕС бояться не стоит, ведь ожидается, что они могут начать свое действие после 2027 года. Также сложно сказать, затронут ли они россиян, так как в документе об этом ничего не сказано.
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