Забудьте про длинные выходные в ноябре: в 2026 году отдыхаем по-новому

Как россияне будут отдыхать в ноябре

В ноябре 2026 года граждане РФ не будут длительно отдыхать в честь Дня народного единства. Этот праздник выпадает на среду, из-за чего выходной будет только один. Если вы планируете отпуск, то необходимо изучить производственный календарь. Есть и другие варианты, которые могут оказаться более выгодными.

Как россияне будут отдыхать в ноябре

Государственный праздник месяца выпадает на среду, из-за чего гражданам придется работать меньше дней.

В последнем осеннем месяце будет 10 выходных:

1 ноября;

4 ноября;

7 и 8 ноября;

14 и 15 ноября;

21 и 22 ноября;

28 и 29 ноября.

Другие 20 дней месяца станут рабочими. 3 ноября россиян ожидает сокращенный рабочий день из-за предстоящего праздника.

Почему в ноябре не стоит брать отпуск

Последний осенний месяц нельзя назвать привлекательным для отпуска, если сравнивать его с другими периодами, в которых насчитывается больше рабочих дней.

Во время расчета отпускных учитывается средний заработок за выбранный период. Сотрудник может получить заработную плату только за фактически отработанные дни, поэтому чем больше будет рабочих дней в месяце, тем сумма будет выше.

Важно учесть, что праздничные дни никогда не учитываются, поэтому за них нельзя получить деньги, сообщает progorod43.ru.

Вывод

4 ноября выпадает на середину недели, поэтому россияне не могут рассчитывать на длительные выходные. Не стоит брать отпуск в ноябре, так как из-за выходного дня отдых получится менее выгодным по оплате.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова никогда не берет отпуск в ноябре, так как не видит в этом никакого смысла. Она отдает предпочтение летним месяцам, например, августу.

Отзывы

"Хотела в этом году отдохнуть в ноябре, но коллега меня отговорила от этого. Лучше перенесу отпуск на апрель". "Для отпуска рассматриваю только июль или август. Это время подходит для путешествий по России, отдыха в областях, а также поездок на море. Из недостатков - только высокие цены". "Один раз пошел в отпуск в мае, в итоге из-за праздников получились совсем небольшие отпускные. Понял, что сглупил только уже в процессе отдыха".

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