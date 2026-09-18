25 граммов уксуса на порцию: почему так было принято подавать пельмени в СССР

Названы причины любви советских людей к пельменям с уксусом

Сегодня пельмени принято есть со сметаной, майонезом, горчицей или особыми соусами, но в СССР все было иначе. Тогда порцию блюда подавали в глубокой тарелке, а рядом всегда стоял графинчик с прозрачной жидкостью. В нем был уксус. Для советского общепита уксус являлся обязательным дополнением, он даже оказался в официальной рецептуре.

Подача 25 г укуса

В книге 1982 года, которая предназначена для общепита, было прописано, что порция вареных пельменей должна составлять 200 г. К блюду можно было выбрать одну добавку: 25 г сметаны, 10 г сливочного масла, 25 г уксуса.

Когда появилась привычка есть пельмени с уксусом

Сочетание пельменей и уксуса не было придумано в СССР, так как подобная подача встречалась в Сибири и на Урале в XIX веке. В советском общепите уксус стал идеальным способом подачи из-за длительного хранения и доступности. Графинчик с кислотой можно было поставить в пельменной, его хватало на большое количество порций горячей еды.

Почему уксус идеально подходит к пельменям

Блюдо имеет простую вкусовую конструкцию, поэтому уксус позволяет улучшить восприятие пресного теста и мясной начинки. Вкус становится более ярким, острым. Советские люди использовали только 3-% ный раствор, при покупке эссенции разводили его сами.

Почему сегодня подача блюда с уксусом имеет низкую популярность

Сейчас покупателям предоставляется обширный выбор соусов, майонезов, кетчупов. Уксус на их фоне кажется более простым, сообщает GadgetPage.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова не любит пельмени с уксусом, однако готовит соус на основе горчицы, черного перца и уксуса для своих близких.

Рекомендация

Использовать уксус для пельменей допускается только при отсутствии проблем с пищеварительной системой. Уксус провоцирует повышение кислотности, а также может привести к обострению гастрита.

При проблемах с желудком или кишечником лучше отдать предпочтение обычной сметане. Этот вариант является самым безопасным для пищеварения.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какую специю нужно добавлять при варке пельменей.