Пельмени любят не масло и не лавровый лист, а эту специю: даже магазинные получаются вкуснее домашних

Каждый знает, что пельмени лучше всего варить с лавровым листом, а после подавать с щедрым кусочком сливочного масла. Но у профессиональных поваров есть ещё один приём, который превращает обычное блюдо в нечто особенное. Они добавляют специю, которая усиливает мясной вкус и делает начинку более насыщенной. И это вовсе не чёрный перец, пишет popcornnews.
Какая специя нужна и сколько добавлять
Речь идёт о мускатном орехе. Он отлично сочетается с мясными блюдами и придаёт им глубину вкуса, которую сложно получить другими пряностями. Добавляйте мускатный орех во время варки в чуть кипящую воду — достаточно одной щепотки на кастрюлю объёмом 2-3 литра.
Как не испортить блюдо: главное правило
С мускатным орехом важно не переборщить. У него яркий и насыщенный запах, и если добавить слишком много, он станет доминировать, заглушая вкус мяса и теста. Оптимальная дозировка — четверть чайной ложки на 2–3 литра воды. Этого достаточно, чтобы почувствовать аромат, но не перебить вкус самих пельменей.
Используйте только свежемолотый мускатный орех — он даёт более чистый и тёплый аромат, чем молотый в пакетиках. Если у вас целый орех, натрите его на мелкой тёрке прямо перед добавлением в кастрюлю.
Проверенный способ варки пошагово
Вскипятите воду, подсолите её. Добавьте четверть чайной ложки свежемолотого мускатного ореха. Дождитесь, пока вода закипит снова, и опускайте пельмени. Варите до готовности, как обычно. После варки обязательно слейте воду и положите в пельмени кусочек сливочного масла — оно дополнит и смягчит пряный оттенок мускатного ореха.
- Мускатный орех добавляется в воду, а не в готовое блюдо.
- Оптимальная дозировка — ¼ ч. ложки на 2–3 литра.
- Используйте только свежемолотую специю.
- Не кладите лавровый лист и перец, чтобы не перегружать вкус.
Личное мнение
Автор "Городового" Алина Владимирова рекомендует добавить в бульон вместе с мускатным орехом пару горошин душистого перца — тогда аромат становится ещё более объёмным.
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