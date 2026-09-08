Пельмени любят не масло и не лавровый лист, а эту специю: даже магазинные получаются вкуснее домашних

Секрет приготовления самых вкусных пельменей

Каждый знает, что пельмени лучше всего варить с лавровым листом, а после подавать с щедрым кусочком сливочного масла. Но у профессиональных поваров есть ещё один приём, который превращает обычное блюдо в нечто особенное. Они добавляют специю, которая усиливает мясной вкус и делает начинку более насыщенной. И это вовсе не чёрный перец, пишет popcornnews.

Какая специя нужна и сколько добавлять

Речь идёт о мускатном орехе. Он отлично сочетается с мясными блюдами и придаёт им глубину вкуса, которую сложно получить другими пряностями. Добавляйте мускатный орех во время варки в чуть кипящую воду — достаточно одной щепотки на кастрюлю объёмом 2-3 литра.

Как не испортить блюдо: главное правило

С мускатным орехом важно не переборщить. У него яркий и насыщенный запах, и если добавить слишком много, он станет доминировать, заглушая вкус мяса и теста. Оптимальная дозировка — четверть чайной ложки на 2–3 литра воды. Этого достаточно, чтобы почувствовать аромат, но не перебить вкус самих пельменей.

Используйте только свежемолотый мускатный орех — он даёт более чистый и тёплый аромат, чем молотый в пакетиках. Если у вас целый орех, натрите его на мелкой тёрке прямо перед добавлением в кастрюлю.

Проверенный способ варки пошагово

Вскипятите воду, подсолите её. Добавьте четверть чайной ложки свежемолотого мускатного ореха. Дождитесь, пока вода закипит снова, и опускайте пельмени. Варите до готовности, как обычно. После варки обязательно слейте воду и положите в пельмени кусочек сливочного масла — оно дополнит и смягчит пряный оттенок мускатного ореха.

Мускатный орех добавляется в воду, а не в готовое блюдо. Оптимальная дозировка — ¼ ч. ложки на 2–3 литра. Используйте только свежемолотую специю. Не кладите лавровый лист и перец, чтобы не перегружать вкус.

Личное мнение

Автор "Городового" Алина Владимирова рекомендует добавить в бульон вместе с мускатным орехом пару горошин душистого перца — тогда аромат становится ещё более объёмным.

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