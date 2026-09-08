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Отказалась от огурцов «Герман» — и не пожалела: почему гибрид устарел и на что его менять в 2027 году

Опубликовано: 8 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Отказалась от огурцов «Герман» — и не пожалела: почему гибрид устарел и на что его менять в 2027 году
Отказалась от огурцов «Герман» — и не пожалела: почему гибрид устарел и на что его менять в 2027 году
Городовой ру
Почему садоводы отказались от популярного сорта

Многие опытные садоводы помнят период, когда огурец «Герман» признавался эталонным сортом. Этот гибрид вызвал интерес благодаря своей скороспелости и способности к партенокарпическому плодоношению.

Однако в последние сезоны наблюдается существенное изменение восприятия этого сорта. Все чаще поступают нарекания на горечь плодов и повышенную чувствительность растений к условиям выращивания. Агроном Ксения Давыдова объяснила причины вырождения сорта.

Не сорт, а сплошное разочарование

После высадки в тепличные условия растения демонстрируют выраженную реакцию на изменения погодных факторов: отмечается хлороз листьев и опадение завязей. Плоды нередко формируются жесткими, с горьким привкусом и отсутствием характерного хруста. Для консервации они также не подходят.

Наблюдения садоводов подтверждают такую тенденцию. Некоторые впервые столкнулись с проявлениями мучнистой росы на этом гибриде, другие отмечают ухудшение вкусовых качеств. Обсуждения, ранее носившие восторженный характер, теперь выражают только разочарование.

Факторы снижения популярности сорта «Герман»:

  • моральное устаревание сорта и появление более совершенных гибридов;
  • повышенную чувствительность растений к температурным колебаниям;
  • ухудшение качественных характеристик плодов;
  • распространение фальсифицированной продукции недобросовестными поставщиками.

Чем заменить старый сорт

Новые гибриды демонстрируют повышенную урожайность и улучшенную адаптацию к неблагоприятным погодным условиям. В частности, сорт «Сибирская гирлянда» отличается высокой продуктивностью, позволяя собирать до 400 плодов с одного растения.

Для ценителей традиционных сортов рекомендуется голландский гибрид «Патриот». Для консервации оптимальным выбором является «Конни» с его компактными корнишонами. Для регионов с холодным климатом разработан сорт «Сибирская тройка».

Ранее мы рассказали об огурцах сорта «Северин».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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