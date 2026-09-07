«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в сезоне 2026 у дачников новый фаворит – центнеры зеленцов уже через 30 дней после появления всходов

Не сорт, а передовик производства

Этот гибрид по праву завоевал признание среди широкого круга садоводов, что связано с рядом его выдающихся характеристик. Сорт «Северин» является уникальным благодаря своей способности к росту в условиях низких температур и ограниченного светового дня. При этом он дает высокий урожай на протяжении длительного периода.

Описание сорта

«Северин» относится к ультраранним сортам, обеспечивая сбор урожая уже через месяц после появления всходов. В каждой пазухе формируется до трех плодов цилиндрической формы.

Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами: они плотные, хрустящие и лишены горечи. Это делает их идеальными как для употребления в свежем виде, так и для консервации.

Кроме того, «Северин» отличается устойчивостью к основным заболеваниям и не предъявляет высоких требований к агротехническим условиям.

Отзывы садоводов

«Живу в Сибири, лето у нас довольно специфическое. В этом году в первый раз посадила «Северин». Урожая было столько, что пришлось раздавать соседям», – пишет Валентина Игоревна.

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