«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в сезоне 2026 у дачников новый фаворит – центнеры зеленцов уже через 30 дней после появления всходов

Этот гибрид по праву завоевал признание среди широкого круга садоводов, что связано с рядом его выдающихся характеристик. Сорт «Северин» является уникальным благодаря своей способности к росту в условиях низких температур и ограниченного светового дня. При этом он дает высокий урожай на протяжении длительного периода.
Описание сорта
«Северин» относится к ультраранним сортам, обеспечивая сбор урожая уже через месяц после появления всходов. В каждой пазухе формируется до трех плодов цилиндрической формы.
Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами: они плотные, хрустящие и лишены горечи. Это делает их идеальными как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
Кроме того, «Северин» отличается устойчивостью к основным заболеваниям и не предъявляет высоких требований к агротехническим условиям.
Отзывы садоводов
«Живу в Сибири, лето у нас довольно специфическое. В этом году в первый раз посадила «Северин». Урожая было столько, что пришлось раздавать соседям», – пишет Валентина Игоревна.
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