Как оспорить сделку с недвижимостью - 4 способа: кто может воспользоваться и как уберечься

Единственное доказательство вашего права на квартиру или дом — это запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Так гласит Федеральный закон № 218-ФЗ. Но даже зарегистрированное право можно оспорить, если сделка, на основании которой оно возникло, была незаконной. Сделать это можно только через суд, напоминают специалисты Росреестра по Москве.
Гражданский кодекс выделяет несколько оснований для оспаривания:
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сделка совершена под влиянием обмана — вас ввели в заблуждение относительно существенных условий;
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имело место физическое принуждение — угрозы или насилие;
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применялось психологическое давление, которое поставило вас в неблагоприятное положение;
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сделка заключена в тяжёлых жизненных обстоятельствах на заведомо невыгодных для вас условиях;
- присутствовало существенное заблуждение — например, описка в документах, ошибка в предмете сделки, неверное представление о личности второй стороны или о сути самого договора.
Важно: заблуждение должно быть существенным, то есть таким, без которого вы бы вообще не стали подписывать документы.
Как оспорить сделку: пошаговый ориентир
Чтобы суд встал на вашу сторону, нужно доказать наличие хотя бы одного из перечисленных обстоятельств. Вот что важно сделать:
- собрать все документы по сделке — договоры, расписки, переписку, платёжные поручения;
- запастись свидетельскими показаниями, если они могут подтвердить факт давления или обмана;
- при необходимости провести экспертизу — например, почерковедческую или психолого-психиатрическую;
- грамотно составить исковое заявление с чёткими ссылками на нормы Гражданского кодекса.
Судья будет изучать каждое доказательство в комплексе и принимать решение на основе всестороннего анализа.
Важный нюанс
Срок исковой давности по таким делам — один год с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. В случае насилия или угроз — с момента прекращения принуждения. Пропустите срок — и восстановить его будет крайне сложно.
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