Дивноморское вместо Геленджика: пустые пляжи, прозрачное море и цены как 10 лет назад

Российский курорт, где можно дешево отдохнуть в сентябре

Когда туристы задумываются об отдыхе на Черном море, то на ум сразу приходит Геленджик, Анапа или Сочи. Но существует другое место, которое остается в тени, при этом по качеству отдыха оно точно не уступает популярным локациям. Речь идет о Дивноморском. Этот поселок расположен в 12 километрах от Геленджика. Здесь есть прозрачное море, чистые галечные пляжи и приятные цены, при этом в Дивноморском нет толп туристов и вечной суматохи.

Этот небольшой курорт выбирают те путешественники, которые не хотят платить за бренд, при этом желают отдохнуть на море. Здесь нет заполненных пляжей, дорогих гостиниц. Больше всего Дивноморское привлекает пенсионеров, которые хотят спокойного отдыха.

Что нужно знать о пляжах и море

Основной фишкой поселка является выход к открытому Черному морю, из-за чего вода здесь остается прозрачной в любую погоду. Все пляжи являются галечными, но если использовать обувь для купания, то дискомфорта не возникнет.

На центральном пляже есть навесы, раздевалки, лежаки. Для любителей развлечений тут получится найти водные аттракционы и кафе. Если отойти чуть дальше от центрального пляжа, то можно увидеть безлюдные места.

Цены на питание и жилье

Большим преимуществом курорта являются цены. Этим летом можно было снять комнату от 1800 рублей за сутки. Если рассматривать варианты возле пляжа, то там сутки стоили от 6000 рублей. На популярных курортах черноморского побережья наблюдаются более высокие цены, сообщает lipetsknews.ru.

Если бронировать жилье заранее, а также выбрать для поездки сентябрь или начало лета, то получится еще больше сэкономить. В поселке также есть столовые и кафе, в которых можно пообедать на 500-800 рублей. Любителям более бюджетного отдыха лучше всего выбрать жилье с кухней. На рынках можно выгодно купить сыры, фрукты, овощи, рыбу и зелень.

Чем заняться

Отдых на курорте не ограничивается одним пляжем, ведь здесь есть и развлечения. Особой популярностью пользуются поездки к древним дольменам и водопадам, а также морские прогулки. Ради активного отдыха можно заехать в Геленджик.

Вывод

Дивноморское станет идеальным вариантом для тех, кто желает увидеть не только чистое море, но и красивую природу. Здесь есть все для хорошего отдыха. Идеальным временем станет сентябрь, так как в этот месяц нет жары, а также существенно снижаются цены на жилье и еду.

Ранее портал “Городовой” рассказал, где пляжи лучше Мальдив.