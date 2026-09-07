Использу 2 стаканов - и даже старющая сковородка чище новой: вековой нагар слетит за 1 час

Старая сковорода с многолетним нагаром — знакомая проблема. Жир запекается в твёрдую корку, которую губка не берёт. Но не спешите браться за нож или жёсткую щётку. Есть способ, который сохранит посуду и ваши силы, пишет Progoroduhta.ru.
Горячая ванна для сковороды
Используйте проверенную пару: хозяйственное мыло и пищевую соду. Натрите на тёрке стакан мыла, второй стакан заполните содой. В большой жаростойкой ёмкости растворите мыло в горячей воде, добавьте соду, перемешайте. Опустите сковороду, доведите до слабого кипения и варите 40–60 минут. За это время старый жир размягчится и начнёт отходить сам.
Очистка и восстановление чугуна
После выключения дайте посуде немного остыть. В плотных перчатках достаньте сковороду и удаляйте размягчённый нагар жёсткой губкой или скребком. Если с первого раза убрался только верхний слой — повторите процедуру, не трите металл силой.
Для чугуна обязательный шаг: после чистки промойте, полностью высушите, тонко смажьте маслом и прогрейте для восстановления защитного слоя. Иначе появится ржавчина.
Что нельзя так чистить
Метод не подходит для:
- посуды с антипригарным покрытием;
- алюминиевых сковород;
- окрашенных стенок и деревянных ручек;
- эмалированной поверхности.
Личное мнение
Автор "Городового" Алина Владимирова перепробовала много способов, но этот — самый щадящий и эффективный. Чугун после процедуры требует минутного восстановления масляного слоя, но результат того стоит: сковорода выглядит как новая, а готовить на ней — одно удовольствие.
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