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Использу 2 стаканов - и даже старющая сковородка чище новой: вековой нагар слетит за 1 час

Опубликовано: 7 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Использу 2 стаканов - и даже старющая сковородка чище новой: вековой нагар слетит за 1 час
Использу 2 стаканов - и даже старющая сковородка чище новой: вековой нагар слетит за 1 час
Городовой ру
Как быстро отмыть сковородку от нагара

Старая сковорода с многолетним нагаром — знакомая проблема. Жир запекается в твёрдую корку, которую губка не берёт. Но не спешите браться за нож или жёсткую щётку. Есть способ, который сохранит посуду и ваши силы, пишет Progoroduhta.ru.

Горячая ванна для сковороды

Используйте проверенную пару: хозяйственное мыло и пищевую соду. Натрите на тёрке стакан мыла, второй стакан заполните содой. В большой жаростойкой ёмкости растворите мыло в горячей воде, добавьте соду, перемешайте. Опустите сковороду, доведите до слабого кипения и варите 40–60 минут. За это время старый жир размягчится и начнёт отходить сам.

Очистка и восстановление чугуна

После выключения дайте посуде немного остыть. В плотных перчатках достаньте сковороду и удаляйте размягчённый нагар жёсткой губкой или скребком. Если с первого раза убрался только верхний слой — повторите процедуру, не трите металл силой.

Для чугуна обязательный шаг: после чистки промойте, полностью высушите, тонко смажьте маслом и прогрейте для восстановления защитного слоя. Иначе появится ржавчина.

Что нельзя так чистить

Метод не подходит для:

  • посуды с антипригарным покрытием;
  • алюминиевых сковород;
  • окрашенных стенок и деревянных ручек;
  • эмалированной поверхности.

Личное мнение

Автор "Городового" Алина Владимирова перепробовала много способов, но этот — самый щадящий и эффективный. Чугун после процедуры требует минутного восстановления масляного слоя, но результат того стоит: сковорода выглядит как новая, а готовить на ней — одно удовольствие.

Ранее "Городовой" сообщал, как могут пригодиться шиншиловые коврики в быту.

Автор:
Алина Владимирова
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