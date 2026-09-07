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Пироги больше не пеку - натираю яблоки и вбиваю 2 яйца: яблочные оладьи за 15 минут

Опубликовано: 7 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Пироги больше не пеку - натираю яблоки и вбиваю 2 яйца: яблочные оладьи за 15 минут
Пироги больше не пеку - натираю яблоки и вбиваю 2 яйца: яблочные оладьи за 15 минут
Городовой ру
Шарлотка в пролете - теперь готовим яблочные оладьи

Нет ничего уютнее, чем утром подать к столу горячие яблочные оладьи с нежной сметанной заливкой. Это блюдо неизменно собирает всю семью за одним столом — аромат стоит такой, что устоять невозможно. Сладкие яблочные кусочки в мягком пористом тесте и пряный соус с цитрусовой ноткой делают эту выпечку настоящим хитом. И главный плюс: всё готовится из того, что почти всегда есть в холодильнике.

Продукты для оладушков:

  • свежие яблоки — полкило;
  • куриные яйца — пара штук;
  • пшеничная мука — около 130 г;
  • молоко — 250 мл;
  • разрыхлитель — половинка чайной ложки;
  • соль — на кончике ножа;
  • ванильный сахар — половина маленькой ложки;
  • масло для жарки — 2 столовые ложки.

Для заправки:

  • жирная сметана — 100 г;
  • сок лимона — чайная ложка;
  • лимонная цедра — столько же;
  • молотая корица — 1 ч.л.;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • сахарная пудра — 1 ч.л.

Как приготовить:

Возьмите яблоки, вымойте и, не очищая от кожуры (если она тонкая), натрите на крупной тёрке. В отдельной миске соедините яйца, щепотку соли и ванильный сахар, перемешайте. Отправьте туда же яблочную стружку и масло. Влейте молоко комнатной температуры. Просейте муку вместе с разрыхлителем прямо в миску и замесите густоватое тесто — оно должно быть как сметана.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Ложкой выкладывайте порции теста, придавая им круглую форму. Жарьте на умеренном огне, пока низ не станет румяным, затем переверните и доведите до готовности вторую сторону.

Пока оладьи остывают, займитесь соусом. Смешайте сметану с пудрой, добавьте лимонный сок и цедру, всыпьте корицу и ваниль. Хорошо вымешайте до однородности.

Подавайте оладьи тёплыми, полейте ароматным соусом. Для красоты можно бросить сверху пару свежих ягод или притрусить сахарной пудрой. Вкуснее всего сразу, пока выпечка ещё воздушная и мягкая.

Ранее "Городовой" сообщал, как приготовить котлеты по рецепту Константина Ивлева.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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