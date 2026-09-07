Пироги больше не пеку - натираю яблоки и вбиваю 2 яйца: яблочные оладьи за 15 минут

Нет ничего уютнее, чем утром подать к столу горячие яблочные оладьи с нежной сметанной заливкой. Это блюдо неизменно собирает всю семью за одним столом — аромат стоит такой, что устоять невозможно. Сладкие яблочные кусочки в мягком пористом тесте и пряный соус с цитрусовой ноткой делают эту выпечку настоящим хитом. И главный плюс: всё готовится из того, что почти всегда есть в холодильнике.
Продукты для оладушков:
- свежие яблоки — полкило;
- куриные яйца — пара штук;
- пшеничная мука — около 130 г;
- молоко — 250 мл;
- разрыхлитель — половинка чайной ложки;
- соль — на кончике ножа;
- ванильный сахар — половина маленькой ложки;
- масло для жарки — 2 столовые ложки.
Для заправки:
- жирная сметана — 100 г;
- сок лимона — чайная ложка;
- лимонная цедра — столько же;
- молотая корица — 1 ч.л.;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- сахарная пудра — 1 ч.л.
Как приготовить:
Возьмите яблоки, вымойте и, не очищая от кожуры (если она тонкая), натрите на крупной тёрке. В отдельной миске соедините яйца, щепотку соли и ванильный сахар, перемешайте. Отправьте туда же яблочную стружку и масло. Влейте молоко комнатной температуры. Просейте муку вместе с разрыхлителем прямо в миску и замесите густоватое тесто — оно должно быть как сметана.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Ложкой выкладывайте порции теста, придавая им круглую форму. Жарьте на умеренном огне, пока низ не станет румяным, затем переверните и доведите до готовности вторую сторону.
Пока оладьи остывают, займитесь соусом. Смешайте сметану с пудрой, добавьте лимонный сок и цедру, всыпьте корицу и ваниль. Хорошо вымешайте до однородности.
Подавайте оладьи тёплыми, полейте ароматным соусом. Для красоты можно бросить сверху пару свежих ягод или притрусить сахарной пудрой. Вкуснее всего сразу, пока выпечка ещё воздушная и мягкая.
Ранее "Городовой" сообщал, как приготовить котлеты по рецепту Константина Ивлева.