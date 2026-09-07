Размером почти с телёнка, а характер — «зефир»: 5 огромных собак, которые становятся самыми нежными друзьями семьи

Названы крупные породы собак, которые отличаются добрым нравом

Большой размер собаки не всегда указывает на сложный нрав, ведь даже среди крупных пород есть истинные “зефиры”. Такие животные любят проводить время рядом с владельцами, всегда ориентируются на семью, а также являются терпеливыми, если уделить внимание правильному воспитанию.

Гигантские породы собак со спокойным нравом

Ньюфаундленд

Эта собака является пушистой, массивной и невероятно спокойной. Порода легко привязывается к хозяину, не нуждается в суете, а также ценит общение с человеком. Собака имеет большой вес, поэтому воспитывать ее следует с детства.

Сенбернар

Эта порода также отличается гигантским размером и уравновешенным характером. Сенбернары не привыкли носиться по квартире, так как они любят спокойную атмосферу. Собака нуждается в хорошем воспитании, грамотном уходе и личном пространстве.

Породы для тех, кто любит движение

Ирландский сеттер

Эти собаки обладают заметной активностью, поэтому они не подойдут людям, которые хотят ограничиться небольшой прогулкой с питомцем. Порода отличается общительностью, неиссякаемой энергией, из-за чего постоянно нуждается в движении.

Золотистый ретривер

Эта порода меньше первых двух, но все равно считается крупной. Собаки отличаются хорошей обучаемостью, контактностью, а также энергией. С золотистым ретривером важно много гулять, не забывать про занятия, сообщает usolie.info со ссылкой на lipetsknews.ru.

Пятый “зефир” - лабрадор-ретривер

Лабрадоры любят проводить время с человеком, легко обучаются, благодаря чему станут отличными компаньонами для семьи. Важно заниматься воспитанием питомца, уделять ему много внимания.

Вывод

Среди крупных пород собак можно найти тех, которые станут верными спутниками. Ньюфаундленд, сенбернар, ирландский сеттер, золотистый ретривер, лабрадор отличаются мягким характером, из-за чего их можно сравнить с “зефиром”. Но важно понимать, что большое значение имеет не только порода, но и воспитание, наследственность и условия проживания.

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