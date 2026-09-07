Народные приметы на 6 сентября: что нельзя делать в день Тита Листопадника

Рассказываем о традициях, запретах и приметах дня Тита Листопадника.

Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает Тита — апостола, которого называют одним из семидесяти. Родом он был с Крита, в юности был язычником, но, встретив апостола Павла, стал его верным учеником. Позже Павел поставил его епископом Крита, где Тит прославился проповедями, чудесами и мудростью. Дожил до 94 лет и оставил после себя светлую память, пишет "Аргументы и Факты".

Народные традиции дня Тита Листопадника

В народе — Тит Листопадник. В этот день плели корзины, готовили грибные блюда и по урожаю грибов предсказывали зиму. Грибное изобилие сулило долгие холода. Но работы не прекращались — молотьба шла своим чередом.

Что можно и нельзя делать

В день Тита разрешалось заниматься заготовкой урожая, наводить порядок в жилье и подготавливать тёплую одежду. Баня считалась полезной для тела и души, а умывание водой с серебряным предметом, по поверьям, дарило силы и здоровье на год вперёд. День был благоприятным для покупок и поездок.

Запретов было немало. Не начинали крупных дел — считалось, что они не увенчаются успехом. Избегали ссор, чтобы не навлечь болезни. Хлеб и зерно из дома не выносили, боялись потерять достаток. Стирка и развешивание белья на улице были под запретом из-за вероятности непогоды. Не пересчитывали мелочь, не ловили грызунов, не гадали и не обсуждали сны.

Приметы дня

О погоде и зиме судили по листопаду: ранний и обильный предвещал суровую зиму, поздний — мягкую и тёплую.

Как листья лежат на земле, тоже имело значение: «лицом» вверх — к стуже, а вниз — к теплу.

Утренний дождь обещал ясный день, а послеобеденный — затяжные осадки.

Птицы, садящиеся на землю, предвещали ясную погоду, на крыши — дождливую осень.

Хриплое карканье ворон указывало на ненастье, а щёлкающие звуки деревьев — на сухую погоду.

Вывод

День апостола Тита объединяет церковное почитание святого и богатые народные традиции, связанные с грибным сезоном и подготовкой к зиме. Приметы и запреты, дошедшие до наших дней, помогают сохранить связь с прошлым и лучше понять ритм природы.

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