Молодую капусту больше не тушу: смешиваю с кефиром — получается быстрый и вкусный ужин

Секреты идеальных капустных оладий - готовятся очень просто

Хозяйки привыкли готовить драники, считая блюдо идеальным для ужина. Но достаточно попробовать сделать оладьи из капусты на кефире - и предпочтения могут поменяться. Рецепт является очень простым, а блюдо станет напоминать что-то среднее между пирожками с капустой и оладьями. Возиться с тестом не придется.

Почему нужно использовать молодую капусту

Используйте для этого рецепта только молодую капусту. Она быстрее готовится, является более мягкой, а также не дает сырого вкуса, который обычно присутствует у зимних сортов. Молодая капуста имеет упругие листья, что позволяет им не разваливаться при жарке. Этот сорт капусты даже не потребует предварительной обработки, ведь достаточно ее просто нашинковать.

Важность добавления кефира и секрет пышности

Тесто становится нежным благодаря кефиру, поэтому данный компонент очень важен. Используйте кисломолочный напиток комнатной температуры, что позволит соде вступить в реакцию. Для рецепта подойдет даже скисший кефир.

Нашинкованную капусту, яйца, репчатый лук, кефир, соду, муку и специи необходимо смешать до получения густого теста. Его консистенция должна напоминать сметану, сообщает progorod43.ru со ссылкой на peterburg2.ru.

Как правильно жарить и подавать оладьи

Капуста успеет приготовиться, если делать оладьи на огне чуть ниже среднего. Для получения румяной корочки достаточно небольшого количества масла. Не выкладывайте тесто плотно, так как между оладьями должно сохраниться пространство. Также не используйте крышку. Одна партия оладий будет готовиться примерно 10-12 минут. Для подачи можно использовать чесночный соус или сметану.

Почему рецепт пользуется популярностью среди хозяек

Оладьи из молодой капусты делаются быстрее, чем драники, при этом их вкус является более легким. Этот рецепт сильно актуален в осеннее время, когда в продаже можно найти молодую капусту. Такие оладьи едят даже дети.

Вывод

Молодая капуста является сезонным продуктом, поэтому стоит воспользоваться рецептом оладий уже сейчас. Блюдо помогает сделать рацион более разнообразным, отлично подходит для перекуса или ужина.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует молодую капусту для оладий на постоянной основе. Вкус такого блюда очень напоминает обычные пирожки, но не требует длительного приготовления. Автор старается подавать оладьи со сметаной. Сочетание - просто идеальное.

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