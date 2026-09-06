Как стерилизовать банки в кастрюле: простой способ, который работает

Существует множество вариантов стерилизации банок, но самым простым и удобным остается способ с кастрюлей. Этот метод не требует особой техники, ведь достаточно взять чистые банки, воду и глубокую кастрюлю. Благодаря горячей воде получается обработать не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность стекла.
Одновременно получится стерилизовать тару разных размеров, но важно выбрать правильную кастрюлю. Банки должны стоять устойчиво.
Что необходимо для стерилизации
- чистая вода;
- металлические крышки для закрутки;
- стеклянные банки без повреждений;
- кухонное полотенце для дна кастрюли;
- большая кастрюля;
- щипцы для извлечения банок.
Подготовка банок
Перед стерилизацией каждую банку нужно внимательно осмотреть. На них не должно быть сколов, трещин и прочих повреждений. После этого можно приступать к мытью банок. Для этого отлично подойдет средство для посуды или сода. Максимальное внимание при мытье нужно уделять резьбе и горлышку.
После мытья следует хорошо ополоснуть банки. Только теперь можно приступать к стерилизации.
Пошаговая стерилизация банок
- Подготовка кастрюли. На дно посуды выложите полотенце, что позволит уберечь банки от контакта с горячим дном.
- Размещение банок. Выложите банки в кастрюлю, убедитесь, что между ними есть небольшое пространство. Если посуда низкая, то банки можно размещать боком.
- Заливка водой. Залейте воду в кастрюлю и банки, убедитесь, что она покрывает тару полностью.
- Нагрев и стерилизация. Поставьте кастрюлю на средний огонь, дайте воде закипеть. Умеренное бурление не должно прекращаться в течение 10-15 минут.
- Извлечение банок. После стерилизации банки нужно аккуратно вытащить и поставить на сухое полотенце горлышком вверх. Поверхность не должна быть холодной, иначе стекло может треснуть.
Желательно сразу наполнить банки заготовками, после чего закатать, сообщает gogov.ru.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова каждый год заготавливает варенье из ягод и фруктов. Она перепробовала множество способов стерилизации банок, но каждый раз возвращается именно к кастрюле. Он является самым удобным.
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