Как жить легко всю жизнь — достаточно одного лишь действия: его назвал мудрый Хайям, опередив психологов на 1000 лет

Омар Хайям, несомненно, является одним из наиболее выдающихся мыслителей тысячелетия. Человечество неизменно обращается к его бессмертным рубаи в поисках ответов на актуальные вопросы.

Достижение счастья и внутреннего равновесия представляет собой фундаментальную цель каждого индивидуума. Каким образом возможно достичь безмятежного существования? Хайям предлагает ответ на этот вопрос в одном из своих четверостиший.

Ты сам достиг того, что жил прекрасно? Нет. И сам ли ты себя подвел ужасно? Нет. Живи легко, на все заранее согласный: В игре Добра и Зла тебе все ясно? Нет.