Как жить легко всю жизнь — достаточно одного лишь действия: его назвал мудрый Хайям, опередив психологов на 1000 лет

Омар Хайям, несомненно, является одним из наиболее выдающихся мыслителей тысячелетия. Человечество неизменно обращается к его бессмертным рубаи в поисках ответов на актуальные вопросы.
Достижение счастья и внутреннего равновесия представляет собой фундаментальную цель каждого индивидуума. Каким образом возможно достичь безмятежного существования? Хайям предлагает ответ на этот вопрос в одном из своих четверостиший.
Ты сам достиг того, что жил прекрасно? Нет. И сам ли ты себя подвел ужасно? Нет. Живи легко, на все заранее согласный: В игре Добра и Зла тебе все ясно? Нет.
Мудрец подчеркивает, что постижение тайн мироздания находится за пределами человеческого понимания. Человек не в силах изменить ни благоприятные, ни неблагоприятные события, предначертанные судьбой. Даже величайшие мудрецы всех времен не смогли разъяснить принципы взаимодействия добра и зла.
Что же остается? Ответ предельно ясен: для достижения легкости бытия необходимо заранее принять все обстоятельства, поскольку контроль над судьбой невозможен.
В настоящее время точка зрения Хайяма находит подтверждение и в современной психологии. Неслучайно в психологической практике введен термин «принятие», означающий признание человеком окружающего мира и общества такими, какие они есть, без осуждения, условностей и попыток тотального контроля.
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