Как соединить одножильный и многожильный провода самостоятельно: простой способ от электрика

Соединить провода можно с помощью подручных средств

Чтобы соединить одножильный и многожильный провода, не обязательно нужны клеммы и специальный инструмент. Для этого понадобится обычный болт с гайкой и несколько шайб.

Когда нечем соединять провода

В распределительных коробках часто встречаются провода разного типа: одножильные (жёсткие) и многожильные (гибкие). Обычно их соединяют клеммами или обжимают гильзами. Но что делать, если клемм нет, а опрессовочных клещей в хозяйстве не водится? Вызывать электрика или бежать в магазин — не всегда вариант, особенно если работа идёт вечером или на даче.

Выход есть: болтовое соединение. Оно не требует специальных инструментов и материалов — всё, что нужно, почти всегда есть в гараже или в ближайшем хозяйственном магазине.

Что понадобится

Болт (обычно диаметра М4–М6);

Гайка под этот болт;

Несколько шайб с таким же диаметром);

Изолента или термоусадочная трубка.

Как соединить провода болтом

Метод очень простой: проводники наматывают на болт, прокладывают шайбами и зажимают гайкой. Болт служит центральным контактом, шайбы распределяют давление, а гайка создаёт надёжный зажим.

Главное правило: первый провод наматывают по часовой стрелке — в ту же сторону, в какую закручивается гайка. Тогда при затяжке провод не будет разматываться, а только плотнее прижиматься.

Порядок действий

Наденьте шайбу на болт. Намотайте первый провод на резьбу болта по часовой стрелке на 1–2 витка. Положите сверху ещё одну шайбу, чтобы она прижимала этот провод. Намотайте второй провод (или следующие) тоже по часовой стрелке и прижмите шайбой. Накрутите гайку и затяните её рукой, а затем подтяните ключом. Заизолируйте соединение: обмотайте изолентой или наденьте термоусадочную трубку и прогрейте феном.

Не перетягивайте гайку, особенно с многожильными проводами — они мягче и могут повредиться. Затягивайте до плотного контакта, но без фанатизма.

Готовое соединение должно быть плотно уложено в распределительную коробку, чтобы не мешать другим проводам и не создавать лишнего натяжения.

Вывод

Болтовое соединение — это проверенный временем способ, который выручает, когда под рукой нет клемм и инструментов. Он простой, надёжный и подходит для проводов разного типа и даже из разных материалов. Несколько витков, пара шайб и гайка — и качественный контакт готов, пишет pogovorim.by.

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