Как соединить одножильный и многожильный провода самостоятельно: простой способ от электрика

Чтобы соединить одножильный и многожильный провода, не обязательно нужны клеммы и специальный инструмент. Для этого понадобится обычный болт с гайкой и несколько шайб.
Когда нечем соединять провода
В распределительных коробках часто встречаются провода разного типа: одножильные (жёсткие) и многожильные (гибкие). Обычно их соединяют клеммами или обжимают гильзами. Но что делать, если клемм нет, а опрессовочных клещей в хозяйстве не водится? Вызывать электрика или бежать в магазин — не всегда вариант, особенно если работа идёт вечером или на даче.
Выход есть: болтовое соединение. Оно не требует специальных инструментов и материалов — всё, что нужно, почти всегда есть в гараже или в ближайшем хозяйственном магазине.
Что понадобится
- Болт (обычно диаметра М4–М6);
- Гайка под этот болт;
- Несколько шайб с таким же диаметром);
- Изолента или термоусадочная трубка.
Как соединить провода болтом
Метод очень простой: проводники наматывают на болт, прокладывают шайбами и зажимают гайкой. Болт служит центральным контактом, шайбы распределяют давление, а гайка создаёт надёжный зажим.
Главное правило: первый провод наматывают по часовой стрелке — в ту же сторону, в какую закручивается гайка. Тогда при затяжке провод не будет разматываться, а только плотнее прижиматься.
Порядок действий
- Наденьте шайбу на болт.
- Намотайте первый провод на резьбу болта по часовой стрелке на 1–2 витка.
- Положите сверху ещё одну шайбу, чтобы она прижимала этот провод.
- Намотайте второй провод (или следующие) тоже по часовой стрелке и прижмите шайбой.
- Накрутите гайку и затяните её рукой, а затем подтяните ключом.
- Заизолируйте соединение: обмотайте изолентой или наденьте термоусадочную трубку и прогрейте феном.
Не перетягивайте гайку, особенно с многожильными проводами — они мягче и могут повредиться. Затягивайте до плотного контакта, но без фанатизма.
Готовое соединение должно быть плотно уложено в распределительную коробку, чтобы не мешать другим проводам и не создавать лишнего натяжения.
Вывод
Болтовое соединение — это проверенный временем способ, который выручает, когда под рукой нет клемм и инструментов. Он простой, надёжный и подходит для проводов разного типа и даже из разных материалов. Несколько витков, пара шайб и гайка — и качественный контакт готов, пишет pogovorim.by.
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