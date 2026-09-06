«Колхозная» клеенка на столе – моветон: вот что используют вместо неё стильные хозяйки – тренд 2026

Используем для стола новые материалы - больше никаких цветных клеенок

Пестрая клеенка портит внешний вид столешницы, поэтому в 2026 году от такого покрытия уже пора отказаться. Сейчас все чаще отдают предпочтение более простым и спокойным вариантам, которые не прячут поверхность, при этом обеспечивают необходимую защиту.

Прозрачная накладка вместо цветастой пленки

На данный момент самым практичным вариантом считается полимерное прозрачное покрытие, которое имеет форму стола. Оно является плотным, при этом сохраняет видимость дорогой столешницы. Накладка защищает стол от воды, царапин, еды и т.д.

Особенно это покрытие хорошо смотрится на столах из стекла. Посуда начинает меньше греметь и скользить. Но важно учесть, что на полимерное изделие нельзя ставить слишком горячую посуду.

Текстильная полоска вместо чехла

Раннер представляет собой полосу ткани по центру стола. Обычно для этой цели используется хлопок или лен. Ткань закрывает только середину стола, а по краям используются салфетки под тарелки.

Благодаря раннеру не возникает ощущения, что мебель находится в чехле. Салфетки можно с некоторой периодичностью менять, поэтому сервировка будет получаться разной.

Салфетки и подставки

Если стол является красивым, то его можно не накрывать. Для защиты поверхностей достаточно тканевых или деревянных подставок, салфеток под горячее. Деревянное покрытие можно обработать воском, тогда оно будет защищено от влаги. Вариант подойдет для тех, у кого стол является основной деталью интерьера, сообщает lipetsknews.ru.

Вывод

Не стоит портить стол цветной клеенкой, ведь есть идеи лучше. Прозрачный вариант подойдет тем, кто хочет обеспечить для стола максимальную защиту. Текстильная полоска подойдет любителям сервировки, а салфетки понравятся тем, кто не желает закрывать поверхность стола.

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