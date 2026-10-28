Защитить ворота и вынести одежду под солнце: народные приметы и традиции на 29 октября

В народном календаре 29 октября — день Лонгина Сотника, или Лонгина Вратника

В народном календаре 29 октября — день Лонгина Сотника, или Лонгина Вратника. Святой считался целителем глазных болезней и защитником дома от нечистой силы. Ворота в этот день воспринимались как особое место, где сходятся добро и зло, поэтому у калиток ставили обереги: острые предметы, колючие растения или венчальную свечу.

Погодные приметы на Лонгина Сотника

Если ветер дует с севера, ожидали, что хорошая погода продлится ещё несколько дней. Переменчивый ветер предвещал непостоянную зиму с частыми оттепелями. Сильные порывы обещали пригнать скорый дождь, а юго-западный — затяжное ненастье.

Обязательно смотрели на небо. Редкие облака предвещали ясную и морозную погоду. Тусклая, бледная или мутная луна предсказывала снег и морозы. Ясное звёздное небо обещало хорошую погоду на следующий день.

Дождь 29 октября означал, что зима не за горами. Если же день стоял тёплый и сухой, зима приходила поздно. Если мухи еще не уснули, а листья не спешили опадать, то считали, что зима будет теплой. Иней на деревьях предвещал потепление.

Традиции и запреты

В этот день выносили зимнюю одежду на улицу, чтобы на неё попал солнечный свет. Считалось, что после этого вещи будут согревать даже в лютые морозы. Первыми из дома выходили старшие домочадцы — они «отводили» дурной глаз, а младенцев на улицу не выносили вовсе.

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