Прогулка по лесу с самим художником: Русский музей перезапустил выставку Шишкина

Картины великого пейзажиста буквально оживили с помощью театрального формата.

Выставка «Иван Шишкин. Русский лес» в Санкт-Петербурге выходит на финишную прямую. Но перед самым закрытием музей приготовил для посетителей сюрприз.

Теперь это не просто поход в галерею, а настоящее эмоциональное погружение.

Шишкин заговорит прямо в наушниках

Забудьте про скучные аудиогиды с сухими датами и биографическими справками. В корпусе Бенуа запустили полноценный аудиоспектакль.

В наушниках звучит голос самого Ивана Шишкина. Он идет рядом с вами от полотна к полотну, делится сокровенными мыслями и рассказывает о своих сомнениях.

Спектакль поставил театральный режиссер Эдгар Закарян, а озвучил художника народный артист России, актер БДТ Валерий Дегтярь, рассказали в пресс-службе музея.

В основу сценария легли настоящие дневники и письма Шишкина.

Что интересного в залах?

Экспозиция в Русском музее получилась масштабной. На ней собрали не только хрестоматийные лесные пейзажи, знакомые каждому с детства по оберткам конфет и школьным учебникам.

Здесь показывают:

Редкие этюды и эскизы мастера;

Тончайшую графику и гравюры, в которых Шишкин был непревзойденным виртуозом;

Малоизвестные работы, раскрывающие его как смелого экспериментатора со светом.

Билеты сделали дешевле

Поход на выставки такого уровня часто бьет по карману, и горожане не раз жаловались на высокие цены. Руководство музея пошло навстречу зрителям.

С 5 октября на экскурсионные сеансы с гидом ввели приятную скидку — 30%. Теперь такой билет стоит 900 рублей.

Главный минус — времени почти не осталось. До закрытия выставки «Русский лес» осталось меньше двух недель.

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