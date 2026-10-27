«Ключ времени» на Среднем и новая жизнь Смоленки: как Васильевский остров встречает день рождения

Пётр I задумывал остров как «Северную Венецию».

У Васильевского острова праздник. Сегодня район отмечает свой официальный день рождения.

Для петербуржцев это не просто точка на карте — это особый мир со своим морским ветром, гранитными набережными и неповторимой атмосферой.

От каналов до «линий»: немного истории

Изначально Пётр I задумывал остров как «Северную Венецию». Вместо улиц здесь должны были шуметь каналы. Идею до конца не воплотили, каналы засыпали, но знаменитая планировка осталась. Именно поэтому у каждой линии две стороны — бывшие берега.

Официальный статус район получил 27 октября 1737 года по указу императрицы Анны Иоанновны. А знакомые нам границы закрепились уже в 1917 году.

Сегодня здесь история встречается с современностью на каждом шагу. Рядом со старейшим каменным зданием города — Меншиковским дворцом — работают современные арт-пространства.

А шумные заводские цеха соседствуют с аудиториями СПбГУ и Академии художеств.

Без очередей в сады и с новыми местами для прогулок

Остров активно развивается и становится удобнее для обычной жизни.

Вот главные перемены последнего времени:

Школы и садики. Долгое время на острове не хватало мест для детей. С этой проблемой наконец справились: открыли два корпуса школ и четыре корпуса детских садов. Скоро откроется еще одна площадка на 245 мест при школе № 700.

Долгое время на острове не хватало мест для детей. С этой проблемой наконец справились: открыли два корпуса школ и четыре корпуса детских садов. Скоро откроется еще одна площадка на 245 мест при школе № 700. Здоровье. Медицинскую помощь сделали доступнее — заработало новое поликлиническое отделение № 137.

Медицинскую помощь сделали доступнее — заработало новое поликлиническое отделение № 137. Зеленые зоны. Привели в порядок набережную реки Смоленки и уютный бульвар на 19-й линии. Преобразились сквер математика Леонарда Эйлера и сквер «Ключ времени» на Среднем проспекте.

Привели в порядок набережную реки Смоленки и уютный бульвар на 19-й линии. Преобразились сквер математика Леонарда Эйлера и сквер «Ключ времени» на Среднем проспекте. Культура. В Доме молодёжи бережно отреставрировали концертный зал имени Рахманинова.

Что в планах: ремонт набережной, клубы и библиотека

Останавливаться на достигнутом район не собирается. Впереди много работы:

Образование. Достроят три школы и заложат фундамент под новые корпуса на 825 мест. Медицина. Продолжат обновлять районные поликлиники и сделают капитальный ремонт в женской консультации. Досуг для молодежи. В порядок приведут популярные подростковые клубы «Чайка», «Юность» и «Пресс-клуб». Книги и прогулки. Вторую жизнь получит библиотека имени Чернышевского. А для прогулок на свежем воздухе благоустроят Новосмоленскую набережную и сквер Николая Берзарина, рассказали в ГАТИ.

Васильевский остров умеет беречь память о прошлом, но при этом уверенно смотрит вперед. Здесь приятно бродить по старым переулкам, пить кофе с видом на залив и просто жить.

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