Оливье любит не «Докторскую», не горошек, а эту добавку: салат станет пикантным, а вкус — ресторанным

Как сделать оливье вкуснее - достаточно одной добавки

До Нового года остается еще достаточно времени, но мысли хозяек уже заняты рецептами, блюдами, которыми можно удивить гостей. Оливье является привычным салатом, из-за чего возникает ощущение, что его невозможно приготовить оригинально. Но способ все-таки есть. Профессиональные повара делают салат более вкусным и пикантным благодаря одной добавке.

Что добавлять

Классический оливье принято заправлять майонезом или сметаной, но попробуйте добавить еще немного горчицы. Ее нужно класть не прямо в салат, а предварительно перемешать с майонезом.

Горчица придает салату легкую пикантность, из-за чего вкус других ингредиентов получается более выразительным. Даже обычная картошка, колбаса, яйца и горошек становятся вкуснее.

Сколько добавлять

На 200 г майонеза достаточно всего ½ чайной ложки горчицы. Перемешайте заправку, обязательно попробуйте ее. Если вкус обычной горчицы кажется резким, то стоит заменить ее на дижонскую, сообщает popcornnews.ru.

Не стоит добавлять слишком много горчицы, иначе она перебьет вкус других ингредиентов. Важно найти тот баланс, который придется по вкусу вам.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова добавляет в оливье обычную горчицу. Сделать салат еще вкуснее получится, если заменить колбасу отварной говядиной или языком. Эти продукты прекрасно сочетаются с русской горчицей, из-за чего салат будет улетать со стола первым.

Фото: Сгенерировано ИИ

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