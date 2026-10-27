Сколько дней отсчитать после дождя, чтобы найти ковры из грибов: запомните и расскажите грибникам - золотое правило

Когда лучше ходить в лес за грибами после дождя - есть точные сроки

Любители “тихой охоты” привыкли выходить в лес сразу после дождя. Они ожидают увидеть большое количество грибов, но чаще всего возвращаются с пустыми корзинками. Это связано не с "везением", а другими факторами.

Опытные грибники знают, что дождь является лишь начальным процессом, поэтому важно выдержать некую отсрочку, только после чего идти в лес.

Золотое правило для грибников

Эксперты советуют выжидать после сильного дождя примерно 3-5 дней. Большую роль тут играет физиология грибов. Только за сутки влага доходит до грибницы, после этого плодовое тело начинает расти. При теплой погоде процесс может немного ускоряться, но все равно придется ждать несколько дней.

Белые и подосиновики

Эти грибы можно сравнить с медленными аристократами. Они требуют больше времени на созревание - примерно 5-6 дней. Их можно найти возле пней, старых берез целыми семействами.

Подберезовики и маслята

Такие грибы можно отнести к быстрым, ведь они созревают буквально за 2-3 дня. Искать их лучше всего в березовых и сосновых лесах.

Лисички

Эти грибы являются исключением, ведь они могут появляться даже в засушливую погоду. После дождей их лучше всего собирать на третий день. У лисичек есть большое преимущество - они не бывают червивыми, сообщает progorod43.

Главная цифра

Если говорить об универсальной цифре для средней полосы России, то получится именно четыре дня. В этот момент корзина будет наполняться быстрее, чем вы думаете.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова живет в средней полосе страны, поэтому собирает грибы в местных лесах до конца октября. После хорошего дождя она отправляется в лес через 4-5 дней. Если стоит засуха, то начинать “тихую охоту” нет никакого смысла, ведь грибов не будет. При сборе любых грибов нужно следовать одному правилу - забирать только те экземпляры, которые хорошо знакомы. Брать неизвестные грибы нельзя.

Фото: Сгенерировано ИИ

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