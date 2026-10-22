Перманент бровей — лютый колхоз: в тренде теперь другая процедура — новое решение бьюти-индустрии

Какие процедуры могут заменить привычный перманент бровей

На протяжении долгого времени перманент бровей пользовался популярностью у россиянок. Этот способ позволял сделать брови один раз, после чего забыть о процедуре на несколько лет. Но тренды начали меняться.

На данный момент модными считаются естественные брови, которые можно получить благодаря новым мягким техникам.

Почему привычный перманент потерял популярность

Сейчас модницы делают запрос на естественность, а брови, которые похожи на наклейку, не вписываются в новые тренды. Привычный перманент держится долго, но мода не стоит на месте. Не стоит забывать и про главный недостаток этой техники - смена пигмента на серо-фиолетовый.

Пудровое напыление

Эта техника позволяет наносить пигмент не плотным слоем, а точечно, из-за чего брови выглядят естественно. Пудровое напыление отлично подходит для жирной кожи, так как оно держится лучше, чем при использовании других техник.

Микроблейдинг

При использовании такой техники каждый волосок прорисовывается отдельно, что делает эффект особенно натуральным. Здесь важно подобрать хорошего мастера, иначе микроблейдинг может напоминать царапины. Метод нанесения подходит для тех женщин, у которых свои брови слишком тонкие.

Гибридный способ нанесения

При таком способе используется как пылевое напыление, так и микроблейдинг. Это также придает бровям естественность, подходит для любой кожи, сообщает progorod43.ru.

Преимущества новых техник

Пигмент держится всего 1-2 года, после чего начинает светлеть без ухода в фиолетовый или серый. Коррекцию достаточно делать всего 1 раз в год.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова всегда сторонилась обычного перманента бровей, но метод пудрового напыления кажется весьма привлекательным. Он подойдет тем женщинам, которые хотят естественности, при этом не желают ежедневно красить брови карандашами. Перед процедурой важно смотреть не только свежие фото из портфолио мастера, но и те, которые сделаны перед коррекцией.

Фото: Сгенерировано ИИ

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