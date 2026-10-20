Вместо надоевших яичниц и омлетов: чирбули — грузинский завтрак, который в Грузии едят каждый день

Как приготовить грузинский завтрак из яиц, орехов и помидоров

Из обычных яиц можно приготовить вкуснейший грузинский завтрак. Он получается сочным, ароматным благодаря густому соусу, который захочется съесть полностью. Для приготовления необходимо обжарить помидоры и лук, добавить чеснок, грецкие орехи и яйца.

Что понадобится

3 куриных яйца, 1 луковица, 350 г томатов, 2 зубца чеснока, 50 г орехов, ½ чайной ложки кориандра, кусочек сливочного масла, кинза, укроп, соль и перец - по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте лук, обжарьте его на сковороде со сливочным маслом. Помидоры измельчите, переложите к луку и готовьте до тех пор, пока не выпарится жидкость.

Чеснок и грецкие орехи также измельчите, выложите на сковороду. Добавьте специи, попробуйте на вкус.

Сделайте в соусе несколько углублений, разбейте яйца. Накройте блюдо крышкой, готовьте на небольшом огне. При подаче используйте зелень, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова попробовала чирбули в Грузии, после чего начала готовить блюдо сама. Также она добавляет в соус немного болгарского перца. От этого вкус яичницы становится еще более насыщенным и интересным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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