Дворцовый мост сегодня закроют раньше времени: как проехать и что происходит

Сегодня вечером проехать по главному мосту Петербурга не получится.

Сегодня, с 21:30 до 23:00, Дворцовый мост полностью закроют для движения.

Что случилось?

Переправа не сломалась — это плановая техническая проверка, сообщили в канале Правительства Петербурга.

Специалисты «Мостотреста» поднимут крылья моста прямо посреди вечера, вне привычного ночного расписания.

Инженерам нужно протестировать гидравлику и сложные механизмы. Чтобы во время летней навигации многотонные пролеты поднимались без сбоев и безопасно пропускали баржи и сухогрузы, оборудование необходимо регулярно обслуживать.

Не проехать и не пройти

Обратите внимание: с 21:30 до 23:00 мост будет недоступен абсолютно для всех.

Проехать на автомобиле не получится в обе стороны.

Проход для пешеходов и самокатчиков также перекроют.

Общественный транспорт (популярные автобусы № 7, 24, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11) пойдет в объезд.

Как объехать?

В вечерние часы на дорогах еще плотно, поэтому закладывайте на дорогу лишние 20–30 минут. Объезжать закрытый участок придется по соседним переправам, сообщили в Комитете по транспорту.

С Васильевского острова и из Адмиралтейского района: удобнее всего ехать через Благовещенский мост.

удобнее всего ехать через Благовещенский мост. Из Центрального района: поезжайте в сторону Литейного моста по набережным Кутузова или Воскресенской.

поезжайте в сторону Литейного моста по набережным Кутузова или Воскресенской. С Петроградской стороны: можно проехать через Тучков и Биржевой мосты в сторону Благовещенского, либо через Сампсониевский мост к Литейному.

Актуальную ситуацию лучше проверять перед самым выездом: на официальном сайте «Мостотреста» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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