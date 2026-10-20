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Дворцовый мост сегодня закроют раньше времени: как проехать и что происходит

Опубликовано: 20 октября 2026 14:44
 Проверено редакцией
Дворцовый мост сегодня закроют раньше времени: как проехать и что происходит
Дворцовый мост сегодня закроют раньше времени: как проехать и что происходит
фото: Городовой.ру
Сегодня вечером проехать по главному мосту Петербурга не получится. 

Сегодня, с 21:30 до 23:00, Дворцовый мост полностью закроют для движения.

Что случилось?

Переправа не сломалась — это плановая техническая проверка, сообщили в канале Правительства Петербурга.

Специалисты «Мостотреста» поднимут крылья моста прямо посреди вечера, вне привычного ночного расписания.

Инженерам нужно протестировать гидравлику и сложные механизмы. Чтобы во время летней навигации многотонные пролеты поднимались без сбоев и безопасно пропускали баржи и сухогрузы, оборудование необходимо регулярно обслуживать.

Не проехать и не пройти

Обратите внимание: с 21:30 до 23:00 мост будет недоступен абсолютно для всех.

  • Проехать на автомобиле не получится в обе стороны.
  • Проход для пешеходов и самокатчиков также перекроют.
  • Общественный транспорт (популярные автобусы № 7, 24, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11) пойдет в объезд.

Как объехать?

В вечерние часы на дорогах еще плотно, поэтому закладывайте на дорогу лишние 20–30 минут. Объезжать закрытый участок придется по соседним переправам, сообщили в Комитете по транспорту.

  • С Васильевского острова и из Адмиралтейского района: удобнее всего ехать через Благовещенский мост.
  • Из Центрального района: поезжайте в сторону Литейного моста по набережным Кутузова или Воскресенской.
  • С Петроградской стороны: можно проехать через Тучков и Биржевой мосты в сторону Благовещенского, либо через Сампсониевский мост к Литейному.

Актуальную ситуацию лучше проверять перед самым выездом: на официальном сайте «Мостотреста» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Ранее «Городовой» рассказывал, что робот-снегоуборщик впервые выйдет на взлетную полосу Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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