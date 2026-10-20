Дворцовый мост сегодня закроют раньше времени: как проехать и что происходит

Сегодня, с 21:30 до 23:00, Дворцовый мост полностью закроют для движения.
Что случилось?
Переправа не сломалась — это плановая техническая проверка, сообщили в канале Правительства Петербурга.
Специалисты «Мостотреста» поднимут крылья моста прямо посреди вечера, вне привычного ночного расписания.
Инженерам нужно протестировать гидравлику и сложные механизмы. Чтобы во время летней навигации многотонные пролеты поднимались без сбоев и безопасно пропускали баржи и сухогрузы, оборудование необходимо регулярно обслуживать.
Не проехать и не пройти
Обратите внимание: с 21:30 до 23:00 мост будет недоступен абсолютно для всех.
- Проехать на автомобиле не получится в обе стороны.
- Проход для пешеходов и самокатчиков также перекроют.
- Общественный транспорт (популярные автобусы № 7, 24, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11) пойдет в объезд.
Как объехать?
В вечерние часы на дорогах еще плотно, поэтому закладывайте на дорогу лишние 20–30 минут. Объезжать закрытый участок придется по соседним переправам, сообщили в Комитете по транспорту.
- С Васильевского острова и из Адмиралтейского района: удобнее всего ехать через Благовещенский мост.
- Из Центрального района: поезжайте в сторону Литейного моста по набережным Кутузова или Воскресенской.
- С Петроградской стороны: можно проехать через Тучков и Биржевой мосты в сторону Благовещенского, либо через Сампсониевский мост к Литейному.
Актуальную ситуацию лучше проверять перед самым выездом: на официальном сайте «Мостотреста» или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
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