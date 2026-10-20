Искусственный интеллект против петербургской метели: робот-снегоуборщик впервые выйдет на взлетную полосу Пулково

В автопарке аэропорта сейчас 1362 машины.

Зима в Петербурге — это всегда испытание. Снегопады, оттепели и ледяные дожди сменяют друг друга за пару дней.

В Пулково провели традиционный смотр техники и показали, как собираются бороться с капризами погоды.

Целая армия машин

В автопарке аэропорта сейчас 1362 машины. Это на 22 больше, чем прошлой зимой, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

На борьбу со снегом и наледью выйдут 193 спецмашины. У каждой своя роль. Одни расчищают взлетные полосы, другие сыплют безопасные реагенты, третьи увозят тонны снега подальше от стоянок.

Зимой эти машины работают без перерыва. Водители сменяют друг друга, а моторы почти не глушат.

Зачем самолетам «горячий душ»

Самая опасная зимняя проблема для авиации — это лед на крыльях. Даже тонкая ледяная корка меняет форму крыла и нарушает подъемную силу. Взлетать в таком состоянии категорически нельзя.

Перед вылетом лайнеры обливают специальным теплым составом. Это делают мощные машины с длинными стрелами-манипуляторами — деайсеры.

Новинка сезона: беспилотный уборщик

В этом году в Пулково появится необычный помощник. На аэродроме впервые протестируют снегоуборочную машину-робота.

Она работает на базе искусственного интеллекта и системы датчиков, которые сканируют пространство вокруг.

Что это значит для пассажиров

Идеальной погоды зимой в Петербурге ждать не стоит. Но задача служб аэропорта простая: сделать так, чтобы пассажиры внутри терминала вообще не думали о метели за окном.

Техника готова работать круглосуточно. Самолеты будут взлетать и садиться вовремя и, главное, безопасно.

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