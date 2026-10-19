Пора «переобуваться»? Какая резина подойдет автомобилю для петербургской погоды

Главный ориентир — среднесуточная температура.

Каждую осень у водителей начинается одна и та же головная боль. Когда менять резину? Что лучше: шипы или «липучка»? Хватит ли старого комплекта еще на сезон?

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал "Городовому" главные правила, чтобы вы не тратили лишние нервы и уверенно чувствовали себя за рулем.

Когда ехать в шиномонтаж: ловим градусы

Главный ориентир — среднесуточная температура около +5…+7 °C. Если такой показатель держится неделю, пора ставить зимние колеса.

Но здесь есть подвох. Средняя температура может быть обманчивой:

Днем может светить солнце и быть +8 °C, а ночью температура падает до -1 °C.

Вроде бы тепло, но утром асфальт на мостах и в низинах уже покрывается невидимой ледяной коркой.

Поэтому смотрите не на дневное тепло, а на ночной минус. В Петербурге ночью стало подмораживать — так что не тяните. Лучше поцокать шипами по сухому асфальту пару дней, чем встретить «день жестянщика» в кювете.

Кстати: по закону ездить на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль) строго запрещено. За это можно получить штраф.

Шипы или «липучка»: что выбрать именно вам

Споры об этом не утихнут никогда. На самом деле выбор зависит от ваших дорог:

"В последнее время, с учётом потепления климата, с учётом улучшения качества уборки дорог от снега в мегаполисе, если вы на плохо убираемые загородные дороги не собираетесь выезжать, то липучие колёса вполне себе. Я четыре года езжу зимой на липучих колёсах, они вполне себе неплохо справляются с удержанием автомобиля в траектории", - говорит эксперт.

Шипы. Незаменимы для пригорода, трассы и нечищеных дворов. Если на дороге укатанный снег или чистый лед — шипы спасут.

Если на прошлогодней шиповке вылетели металлические «зубы», колеса можно дошиповать в сервисе. Но помните: при резких стартах и торможениях по голому асфальту часть шипов все равно быстро потеряется.

Проверяем старый комплект: правило 4 миллиметров

Многие думают, что зимнюю резину можно катать, пока она совсем не станет «лысой». Это опасное заблуждение.

"Надо помнить о том, что остаточная глубина рисунка протектора для зимнего колеса по техрегламенту Таможенного союза составляет не 1,6 мм, а 4 мм. Многие об этом не знают и поэтому ошибаются в принятии решения о том Годное колесо или нет", - отмечает эксперт.

Если протектор меньше 4 мм, канавки шины просто не справятся с отводом снежной каши и воды. Машина начнет скользить даже на небольшой скорости.

Почему зимняя резина «плывет» в тепле

Зимние и летние покрышки отличаются не только рисунком протектора, но и химическим составом.

В зимних шинах много натурального каучука и силики. На морозе они остаются мягкими и эластичными, буквально «прилипая» к дороге. Но как только теплеет, эта мягкость оборачивается против вас:

На теплом асфальте шина размягчается слишком сильно.

Машина начинает слушаться руля с задержкой и «плывет» в поворотах.

Сами колеса изнашиваются в разы быстрее.

А если вы едете на шипах по теплому сухому асфальту, помните о тормозах. Шипы приподнимают резину над дорогой, пятно контакта уменьшается. Тормозной путь вырастает примерно на 20%. Держите двойную дистанцию!

Главное правило простое: зимний стиль вождения должен включаться в голове раньше, чем выпадет первый снег.

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