«Сапсаны» не уйдут: как изменятся скоростные поезда после запуска ВСМ

РЖД предлагают перевести часть составов на другие маршруты.

После открытия ВСМ Москва — Санкт-Петербург «Сапсаны» останутся на маршрутах. РЖД хотят сделать из них основу новой сети скоростного движения по стране.

Два типа дорог

Министр транспорта Андрей Никитин в эфире Первого канала рассказал о новой идее РЖД. Суть простая: в России появятся два вида быстрых железных дорог.

Первый — высокоскоростные магистрали. Это новые линии, где поезда будут ехать особенно быстро. Первой станет ВСМ Москва — Петербург.

Второй — скоростное движение. Это обычные пути, по которым сегодня ходят «Сапсаны». После запуска ВСМ такие поезда не будут простаивать. Их предложили направить на другие популярные направления.

Что будет с «Сапсанами»

«Сапсаны» давно связывают Москву и Петербург. Но когда между городами запустят ВСМ, их главная задача изменится.

РЖД предлагают перевести часть составов на другие маршруты. Так скоростное сообщение появится там, где строить отдельную высокоскоростную линию пока не планируется.

Проще говоря, страна получит не одну дорогу, а постепенно растущую сеть быстрых поездов. ВСМ станет её самым быстрым участком, а «Сапсаны» свяжут другие города.

Что обещает ВСМ

Магистраль Москва — Петербург пройдёт через шесть регионов: обе столицы, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Дорога предназначена только для пассажиров. В час пик поезда планируют отправлять каждые 15 минут.

Путь между двумя городами должен сократиться до 2 часов 15 минут. На маршруте длиной 679 км предусмотрено 16 остановок, в том числе в Твери, на Валдае и в Великом Новгороде.

По расчётам, к 2030 году между Москвой и Петербургом по ВСМ будут перевозить около 23 млн пассажиров в год.

Посадка без паспорта

Ещё одна новость касается самих «Сапсанов». РЖД начали тестировать посадку по биометрии.

Сначала технологию проверяют на ограниченной группе. Для всех пассажиров сервис обещают запустить в 2027 году.

Как это будет работать? Пассажиру нужно заранее подтвердить учётную запись на «Госуслугах» и зарегистрировать лицо в Единой биометрической системе. При покупке билета указываются данные российского паспорта.

На посадке проводник с помощью камеры и мобильного устройства сверит лицо с данными в системе. Паспорт предъявлять не придётся.

Ранее «Городовой» рассказывал, что РЖД запускает новый круизный поезд в Выборг и Карелию.