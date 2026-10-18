На выходные на Север: РЖД запускает новый круизный поезд в Выборг и Карелию

Если вам хочется сменить обстановку, но отпуск еще нескоро — есть отличная новость. С 6 ноября из Москвы начинает ходить новый туристический поезд «Северное Приладожье», сообщает РЖД.
Он будет курсировать каждую неделю. Это готовый план на уик-энд: вы садитесь в поезд в пятницу вечером, а возвращаетесь в столицу утром в понедельник. Никаких отгулов на работе брать не придется.
Формат «отель на колесах»
Главная фишка таких поездок — комфорт и экономия времени. Ночью вы спите в поезде, а днем гуляете по новым городам. Не нужно бронировать гостиницы, таскать за собой чемоданы и думать о пересадках. Вещи просто остаются в вашем купе.
В составе только современные вагоны — купе и СВ. Внутри есть всё необходимое: кондиционеры, чистые биотуалеты, розетки для гаджетов и душ.
День первый: Средневековый Выборг
Первая большая остановка — Выборг. Это единственный город в России, где сохранилась настоящая западноевропейская средневековая атмосфера.
За один день здесь можно успеть главное:
- подняться к старому замку на острове;
- посчитать ступени Часовой башни и сфотографировать Усадьбу бюргера;
- выпить кофе с горячим выборгским кренделем (его рецепт хранят веками);
- заглянуть в стильную библиотеку Алвара Аалто;
- погулять среди скал в пейзажном парке «Монрепо» прямо на берегу залива.
День второй: Карельская природа и Сортавала
Дальше поезд везет вас в Карелию — к берегам Ладожского озера, в город Сортавала. Здесь совсем другое настроение: деревянный модерн, карельские сосны и чистейший воздух.
В самом городе стоит посмотреть на Дом берга и старинные финские здания. А еще обязательно попробуйте местную выпечку — калитки с картошкой или брусникой.
Из Сортавалы можно отправиться по двум классным маршрутам на выбор:
- В горный парк «Рускеала». Туда ходит знаменитый «Рускеальский экспресс» — настоящий поезд на паровой тяге в стиле царских времен. Сам парк — это огромный затопленный мраморный карьер. Ближе к вечеру здесь включают фантастическую цветную подсветку. По пути можно заехать на водопады Ахинкоски, где когда-то снимали фильм «А зори здесь тихие».
- На Ладожские шхеры. Если позволит погода, можно арендовать катер и прокатиться по озеру среди сотен скалистых островов.
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