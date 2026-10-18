На выходные на Север: РЖД запускает новый круизный поезд в Выборг и Карелию

Продажи билетов откроются в самое ближайшее время.

Если вам хочется сменить обстановку, но отпуск еще нескоро — есть отличная новость. С 6 ноября из Москвы начинает ходить новый туристический поезд «Северное Приладожье», сообщает РЖД.

Он будет курсировать каждую неделю. Это готовый план на уик-энд: вы садитесь в поезд в пятницу вечером, а возвращаетесь в столицу утром в понедельник. Никаких отгулов на работе брать не придется.

Формат «отель на колесах»

Главная фишка таких поездок — комфорт и экономия времени. Ночью вы спите в поезде, а днем гуляете по новым городам. Не нужно бронировать гостиницы, таскать за собой чемоданы и думать о пересадках. Вещи просто остаются в вашем купе.

В составе только современные вагоны — купе и СВ. Внутри есть всё необходимое: кондиционеры, чистые биотуалеты, розетки для гаджетов и душ.

День первый: Средневековый Выборг

Первая большая остановка — Выборг. Это единственный город в России, где сохранилась настоящая западноевропейская средневековая атмосфера.

За один день здесь можно успеть главное:

подняться к старому замку на острове;

посчитать ступени Часовой башни и сфотографировать Усадьбу бюргера;

выпить кофе с горячим выборгским кренделем (его рецепт хранят веками);

заглянуть в стильную библиотеку Алвара Аалто;

погулять среди скал в пейзажном парке «Монрепо» прямо на берегу залива.

День второй: Карельская природа и Сортавала

Дальше поезд везет вас в Карелию — к берегам Ладожского озера, в город Сортавала. Здесь совсем другое настроение: деревянный модерн, карельские сосны и чистейший воздух.

В самом городе стоит посмотреть на Дом берга и старинные финские здания. А еще обязательно попробуйте местную выпечку — калитки с картошкой или брусникой.

Из Сортавалы можно отправиться по двум классным маршрутам на выбор:

В горный парк «Рускеала». Туда ходит знаменитый «Рускеальский экспресс» — настоящий поезд на паровой тяге в стиле царских времен. Сам парк — это огромный затопленный мраморный карьер. Ближе к вечеру здесь включают фантастическую цветную подсветку. По пути можно заехать на водопады Ахинкоски, где когда-то снимали фильм «А зори здесь тихие». На Ладожские шхеры. Если позволит погода, можно арендовать катер и прокатиться по озеру среди сотен скалистых островов.

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