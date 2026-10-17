За красивым билетом и без лишних кругов: исторический вход в Ботанический снова открыт

У Ботанического сада наконец заработал вход с Карповки.

Исторический вход со стороны набережной реки Карповки снова работает. Его закрыли на ремонт много лет назад, и вот ворота наконец распахнулись, рассказали в канале Ботанического сада.

Ближе к метро и без лишних кругов

Раньше, чтобы попасть в сад от станции метро «Петроградская», приходилось делать приличный крюк. Нужно было обходить почти весь квартал до улицы Профессора Попова.

Теперь всё стало намного проще. Выходите из метро, переходите мост через Карповку — и вы почти на месте. Дорога теперь занимает всего 7–10 минут неспешным шагом.

Исторический облик и современный комфорт

Ворота со стороны Карповки долгое время были закрыты, так как старая входная группа требовала серьезного ремонта. Восстановить исторический вход помог «Газпром».

Здесь навели порядок, сохранив дух старого Петербурга, но добавили современного удобства. Входную зону полностью обновили, сделали ее светлой и просторной.

Билет на память

В обновленном павильоне заработали современные кассы. Очереди обещают стать меньше, а сам процесс покупки — приятнее.

Кстати, о билетах: их дизайн полностью переработали. Теперь это не просто чек со штрихкодом, а стильный бумажный сувенир. Его приятно оставить себе на память о прогулке или использовать как закладку для книги.

Отличный повод заглянуть в оранжереи

Ботанический сад Петра Великого — один из старейших в России, его основали еще в 1714 году как Аптекарский огород. Сегодня здесь собрана гигантская коллекция растений со всего мира.

Даже если на улице прохладно или идет дождь, в знаменитых оранжереях сада всегда царит вечное лето. Теперь добираться до пальм, кактусов и тропических цветов стало в разы быстрее.

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