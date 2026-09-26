Идем за грибами... в Ботанический сад: чем удивит фестиваль «Планета грибов 2026»

Сентябрь в Петербурге — это пик сезона «тихой охоты».

Чтобы разобраться в грибном разнообразии, не обязательно часами ходить по лесу с корзиной. 26 и 27 сентября 2026 года Ботанический сад Петра Великого приглашает всех на семейный фестиваль «Планета грибов».

Это главный осенний праздник для тех, кто любит природу, хочет научиться отличать съедобные грибы от опасных или просто ищет, как интересно провести выходные всей семьей.

Главная фишка: более 300 видов свежих грибов

Основная площадка фестиваля разместится в выставочном павильоне «Зелёный домик». Там пройдёт традиционная выставка от Санкт-Петербургского микологического общества.

Уникальность этой экспозиции в том, что грибы для неё собирают специалисты прямо перед открытием в лесах и парках нашего региона.

Что вас ждет в павильоне:

Больше 300 видов живых грибов с понятными подписями.

с понятными подписями. Секция опасных и ядовитых грибов. Специалисты наглядно покажут двойников популярных съедобных шляпок.

Специалисты наглядно покажут двойников популярных съедобных шляпок. Консультации микологов. Нашли в лесу непонятный гриб? Приносите его с собой! Эксперты помогут определить вид и скажут, можно ли его есть.

Нашли в лесу непонятный гриб? Приносите его с собой! Эксперты помогут определить вид и скажут, можно ли его есть. Книжная лавка и сувениры. Здесь презентуют новый справочник-определитель и свежий номер журнала «Планета грибов».

Приключения для детей и взрослых

Фестиваль — это не просто выставка, а настоящее путешествие по парку-дендрарию.

Семейный квест (6+): На входе волонтёры выдадут вам маршрутный лист (с 10:00 до 16:30). Вас ждут 10 игровых точек по всему саду, где нужно будет отгадывать тайны Грибного царства.

На входе волонтёры выдадут вам маршрутный лист (с 10:00 до 16:30). Вас ждут 10 игровых точек по всему саду, где нужно будет отгадывать тайны Грибного царства. Творчество для малышей (4+): С 12:00 до 16:00 в Творческом центре пройдут мастер-классы, где дети смогу сделать поделки своими руками.

С 12:00 до 16:00 в Творческом центре пройдут мастер-классы, где дети смогу сделать поделки своими руками. Путешествие в прошлое: В Палеосаду можно увидеть, как менялся растительный мир нашей планеты за последние 600 миллионов лет.

Из осеннего леса — прямо в тропики

В стоимость билета входит не только грибная программа, но и посещение оранжерей и музея Сада. Это отличный способ согреться!

Вы сможете пройтись по Тропическому маршруту с 11:00 до 16:30. Вы увидите огромные пальмы, бамбук, лианы, засухоустойчивые кактусы и знаменитую гигантскую кувшинку — викторию амазонскую.

А в Ботаническом музее будет работать интересная выставка «Гардероб богини Флоры». Она рассказывает о растениях, из которых люди научились делать одежду.

Полезная информация: время, цены и лайфхак

Когда: 26 и 27 сентября 2026 года.

26 и 27 сентября 2026 года. Время работы касс: с 10:00 до 16:30. Сам фестиваль идет до 17:00, а гулять по парку можно до 20:00.

Цены на билеты:

Взрослый билет — 900 рублей.

Льготный (школьники, студенты, пенсионеры, многодетные родители) — 600 рублей.

Дети до 4 лет — бесплатно.

Лайфхак для экономных: с 17:00 до 18:00 выставку грибов в «Зелёном домике» можно посетить по обычному парковому билету, который стоит дешевле фестивального. Но учтите: в это время программы с квестами и оранжереи уже не работают.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пройдет фестиваль закрытия фонтанов в Петергофе.