Как менялось метро Петербурга: смотрим на знакомые станции по-новому

Петербуржцы привыкли к красоте своей подземки. Первые станции открыли еще в 1955 году. С тех пор прошло много лет.

В метро Петербурга многое изменилось до неузнаваемости, а что-то сохранено в первозданном виде.

«Автово»: хрустальная сказка без изменений

Эта станция — настоящая мировая звезда. Она практически не изменилась с открытия. Ее главная фишка — сверкающие колонны.

Мало кто знает, но колонны сделаны не из хрусталя, а из специального рельефного стекла. За ними ухаживают как за музейными экспонатами.

Интересный факт: изначально стеклянными хотели сделать вообще все колонны. Но при Хрущеве начали бороться с «архитектурными излишествами». В итоге стеклянными успели сделать только 16 штук. Остальные облицевали мрамором.

«Нарвская»: куда исчезла стена?

Если бы пассажир из 1955 года попал на «Нарвскую» сегодня, он бы удивился. Центральный зал стал заметно короче, рассказали в канале петербургского метрополитена.

Раньше в самом конце зала висело огромное мозаичное панно со Сталиным. В годы «оттепели» его убрали. В торце построили новую стену, а за ней спрятали служебные комнаты.

Зато сегодня на станции стало проще ориентироваться. На платформе поставили современный сенсорный терминал. Он всегда подскажет дорогу.

«Технологический институт»: больше воздуха и порядка

На «Техноложке» изменения в основном касаются комфорта. Раньше турникеты стояли прямо перед эскалаторами. Из-за этого в час пик возникала толкучка.

Сейчас турникеты сдвинули к самому входу в вестибюль. Из зала полностью убрали мелкие торговые ларьки. Старые железные решетки заменили на стильные современные ограждения. На станции стало чище, светлее и проще дышать.

«Площадь Восстания»: классика и умные указатели

Красоту и торжественность этой станции время не тронуло. Все барельефы с Лениным и люстры остались на своих местах.

Изменилась только навигация. Вместо старых неприметных табличек появились новые светящиеся указатели. Их повесили прямо на сводчатый потолок.

Теперь прямо с платформы видно, где нужный переход, куда выходить в город и какие станции поезд проедет дальше.

Метро Петербурга бережет историю, но не боится меняться. Оно становится более удобным, сохраняя дух прошлого.

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