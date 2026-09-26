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Бабье лето 2026: прощальное тепло и первые заморозки по народным приметам - прогноз синоптиков

Опубликовано: 26 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Бабье лето 2026: прощальное тепло и первые заморозки по народным приметам - прогноз синоптиков
фото Global Look Press
Почему бабье лето считают особенным

Бабье лето — это маленький подарок природы, короткая передышка перед осенними холодами. Сейчас самое время насладиться ясной погодой и теплом, но за этой идиллией стоят вековые традиции и поверья наших предков.

О чем говорили старинные обычаи?

В Семенов день начиналась пора свадеб и шумных гуляний. Девушки верили, что утренняя роса с земляничных листьев дарит красоту, а чтобы отвадить бедность, проводили странный обряд: «хоронили мух» в крошечных гробиках из репы.

Чего стоит избегать?

Наши предки верили, что в эти дни нельзя конфликтовать — размолвка может затянуться до самой зимы. Также не советовали выбрасывать еду (лучше отдать её птицам или животным) и подметать пол, чтобы не «вымести» из дома достаток и удачу.

Что предсказывает погода?

По этим дням судили о будущем: сухое бабье лето сулит дождливую осень, а обилие паутины — суровую зиму. Если же тепло задержится надолго, то и зима будет мягкой и поздней.

Важное уточнение

Синоптики поясняют: у бабьего лета нет фиксированной календарной даты. Это просто период устойчивой тёплой, сухой и ясной погоды, который наступает после первого осеннего похолодания.

Его появление зависит от синоптической ситуации — например, от установления устойчивого антициклона, который блокирует приход влажных циклонов.

Поэтому в одном регионе тёплый период может прийти в начале сентября, а в другом — только ближе к октябрю.

Бабье лето — это время гармонии. Стоит провести его в мире с близкими и с благодарностью к тому, что имеешь.

Ранее мы сообщали, что в ряде регионов РФ — рекордные ливни и 33-градусная жара.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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