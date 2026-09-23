Никакой перечной мяты и сладких слив: важные секреты идеального грузинского ткемали

Шеф-повар рассказал тонкости приготовления идеального соуса к мясу.

Ткемали — это знаменитый грузинский соус. Он идеально подходит к любому мясу: от шашлыка до запеченной курицы. Главная его фишка — приятная кислинка и богатый аромат трав.

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал "Городовому", как сделать такой соус дома.

Главное правило — никакой сладкой сливы!

Забудьте про спелые и сладкие фрукты. Для настоящего ткемали нужна кислая алыча. Если ее нет, берите твердые незрелые сливы. Это основа вкуса. На одну порцию вам понадобится 1 килограмм алычи.

Специи и секретная трава

Именно приправы делают ткемали соусом с заглавной буквы. Нам понадобятся:

Чеснок: полголовки (около 15 грамм). Можно и больше, если любите поострее.

полголовки (около 15 грамм). Можно и больше, если любите поострее. Кинза: берем большой пучок (100–150 грамм).

берем большой пучок (100–150 грамм). Уцхо-сунели: 1 чайная ложка (около 7–9 грамм).

1 чайная ложка (около 7–9 грамм). Соль: по вкусу.

по вкусу. Омбало (болотная мята): главная секретная трава. Она не дает соусу забродить и создает тот самый традиционный вкус.

"Она предотвращает, в первую очередь, порчу продукта, предотвращает брожение излишнее и добавляет свой вкус. Если нет, то можно заменить омбало тимьяном", - говорит эксперт.

Шаг 1. Варим и перетираем

Высыпьте алычу в кастрюлю. Залейте водой. Вода должна только слегка покрывать ягоды. Доведите до кипения, убавьте огонь. Тушите на слабом огне 20 минут. Откиньте массу на сито. Отвар не выливайте! Хорошенько перетрите алычу через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы. Добавьте в полученное пюре немного оставшегося отвара, чтобы отрегулировать густоту.

Шаг 2. Добавляем аромат и доводим до ума

Измельчите чеснок в ступке или чеснокодавке. Мелко нарежьте кинзу. Верните пюре из алычи на плиту. Добавьте чеснок, зелень, амбало, уцхо-сунели и соль. Перемешайте и поварите на небольшом огне буквально 5–7 минут.

Соус готов! Дайте ему остыть и подавайте к мясу.

Полезно знать

Ткемали — это не просто вкусно, но и очень полезно. В кислой алыче много витамина С и веществ, которые помогают желудку переваривать жирную и тяжелую пищу.

Совет по хранению: если вы хотите заготовить соус впрок, разлейте его горячим по стерилизованным банкам. Сверху каплите немного растительного масла — эта пленка не даст воздуху проникнуть внутрь, и соус простоит всю зиму.

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