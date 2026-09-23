Никакой перечной мяты и сладких слив: важные секреты идеального грузинского ткемали

Ткемали — это знаменитый грузинский соус. Он идеально подходит к любому мясу: от шашлыка до запеченной курицы. Главная его фишка — приятная кислинка и богатый аромат трав.
Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал "Городовому", как сделать такой соус дома.
Главное правило — никакой сладкой сливы!
Забудьте про спелые и сладкие фрукты. Для настоящего ткемали нужна кислая алыча. Если ее нет, берите твердые незрелые сливы. Это основа вкуса. На одну порцию вам понадобится 1 килограмм алычи.
Специи и секретная трава
Именно приправы делают ткемали соусом с заглавной буквы. Нам понадобятся:
- Чеснок: полголовки (около 15 грамм). Можно и больше, если любите поострее.
- Кинза: берем большой пучок (100–150 грамм).
- Уцхо-сунели: 1 чайная ложка (около 7–9 грамм).
- Соль: по вкусу.
- Омбало (болотная мята): главная секретная трава. Она не дает соусу забродить и создает тот самый традиционный вкус.
"Она предотвращает, в первую очередь, порчу продукта, предотвращает брожение излишнее и добавляет свой вкус. Если нет, то можно заменить омбало тимьяном", - говорит эксперт.
Шаг 1. Варим и перетираем
- Высыпьте алычу в кастрюлю.
- Залейте водой. Вода должна только слегка покрывать ягоды.
- Доведите до кипения, убавьте огонь.
- Тушите на слабом огне 20 минут.
- Откиньте массу на сито. Отвар не выливайте!
- Хорошенько перетрите алычу через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы.
- Добавьте в полученное пюре немного оставшегося отвара, чтобы отрегулировать густоту.
Шаг 2. Добавляем аромат и доводим до ума
- Измельчите чеснок в ступке или чеснокодавке. Мелко нарежьте кинзу.
- Верните пюре из алычи на плиту.
- Добавьте чеснок, зелень, амбало, уцхо-сунели и соль.
- Перемешайте и поварите на небольшом огне буквально 5–7 минут.
Соус готов! Дайте ему остыть и подавайте к мясу.
Полезно знать
Ткемали — это не просто вкусно, но и очень полезно. В кислой алыче много витамина С и веществ, которые помогают желудку переваривать жирную и тяжелую пищу.
Совет по хранению: если вы хотите заготовить соус впрок, разлейте его горячим по стерилизованным банкам. Сверху каплите немного растительного масла — эта пленка не даст воздуху проникнуть внутрь, и соус простоит всю зиму.
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