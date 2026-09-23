«История может быть очень интересной»: Евгений Плющенко ответил хейтерам после дебюта сына на международном турнире

Тринадцатилетний Александр Плющенко успешно дебютировал на международной арене под флагом Азербайджана.
На юниорском Гран-при в Анкаре он собрался после неудачной короткой программы и выдал сильную произвольную, доказав, что характер у него есть.
Короткая: первый блин
Двойной аксель закончился касанием рук льда, остальные элементы прошли чище, но 57,12 балла и шестнадцатое место дали повод для критики.
Евгений Плющенко напомнил, что сам в тринадцать лет сорвал аксель на первом юниорском первенстве. Яна Рудковская списала неудачу на волнение.
Произвольная: ответ льдом
Саша вышел собранным и сразу чисто приземлил двойной аксель — тот самый, что подвел днем ранее. Дальше пошло: каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц, связка лутц — ойлер — сальхов — двойной аксель. Девять прыжков, 114,53 балла, десятое место в произвольной, восьмое по технике.
Он был самым младшим среди тридцати трех участников, а победительнице недавно стукнуло восемнадцать.
Что стоит помнить при оценке юных спортсменов:
- Тринадцать лет — возраст, когда ошибки не диагноз, а норма пути.
- Давление фамилии усугубляет волнение в разы — справиться с ним уже достижение.
- Характер либо есть, либо нет. У Саши он есть.
Мнение россиян
«Показал зубы после провала в короткой. Восьмая техника среди взрослых соперников — это уважение», — Игорь, Саранск.
«Семья правильно поддержала. Зачем добивать ребенка, ему тринадцать. Пусть катается и растет», — Наталья, Москва.
«Жест Аршавина — лучшее. Не языком отвечать надо, а на льду. Он и ответил», — Сергей, Казань.
Дебют не безупречен, но для самого юного участника турнира тринадцатое место с восьмой технической оценкой — достойный результат. Характер Саша показал, собираясь после неудачи. Следующий этап в Грузии покажет, есть ли прогресс.
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