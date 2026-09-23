«История может быть очень интересной»: Евгений Плющенко ответил хейтерам после дебюта сына на международном турнире

Смог ли Александр Плющенко доказать, что достоин большого льда

Тринадцатилетний Александр Плющенко успешно дебютировал на международной арене под флагом Азербайджана.

На юниорском Гран-при в Анкаре он собрался после неудачной короткой программы и выдал сильную произвольную, доказав, что характер у него есть.

Короткая: первый блин

Двойной аксель закончился касанием рук льда, остальные элементы прошли чище, но 57,12 балла и шестнадцатое место дали повод для критики.

Евгений Плющенко напомнил, что сам в тринадцать лет сорвал аксель на первом юниорском первенстве. Яна Рудковская списала неудачу на волнение.

Произвольная: ответ льдом

Саша вышел собранным и сразу чисто приземлил двойной аксель — тот самый, что подвел днем ранее. Дальше пошло: каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц, связка лутц — ойлер — сальхов — двойной аксель. Девять прыжков, 114,53 балла, десятое место в произвольной, восьмое по технике.

Он был самым младшим среди тридцати трех участников, а победительнице недавно стукнуло восемнадцать.

Что стоит помнить при оценке юных спортсменов:

Тринадцать лет — возраст, когда ошибки не диагноз, а норма пути.

Давление фамилии усугубляет волнение в разы — справиться с ним уже достижение.

Характер либо есть, либо нет. У Саши он есть.

Мнение россиян

«Показал зубы после провала в короткой. Восьмая техника среди взрослых соперников — это уважение», — Игорь, Саранск. «Семья правильно поддержала. Зачем добивать ребенка, ему тринадцать. Пусть катается и растет», — Наталья, Москва. «Жест Аршавина — лучшее. Не языком отвечать надо, а на льду. Он и ответил», — Сергей, Казань.

Дебют не безупречен, но для самого юного участника турнира тринадцатое место с восьмой технической оценкой — достойный результат. Характер Саша показал, собираясь после неудачи. Следующий этап в Грузии покажет, есть ли прогресс.

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