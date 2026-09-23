Духи быстро выветриваются: 3 простых способа продлить стойкость аромата

Как сделать парфюм более стойким - 3 совета

Бывает такое, что любимый аромат не ощущается уже через несколько часов после нанесения. Сделать его звучание более долгим возможно без дополнительного использования.

Стойкость духов связана не только с концентрацией, но и способом нанесения, состоянием кожи, а также местом, где хранится флакон. Есть привычки, которые позволят аромату дольше держаться.

Увлажнение кожи перед нанесением

Если кожа сухая, то аромат будет испаряться быстрее. Перед использованием парфюма важно нанести лосьон или крем, дать средству полностью впитаться и только после этого распылять духи.

Также для увлажнения кожи можно нанести немного масла. Основа на основе жира позволяет удерживать аромат на коже дольше. Особенно актуальным этот лайфхак станет зимой, когда кожа сильно теряет влагу.

Избегать трения после нанесения

Многие начинают тереть запястья после нанесения, но этого делать нельзя. Из-за трения кожа нагревается, поэтому привычные духи могут раскрыться иначе. Парфюму нужно дать подсохнуть. Лучшие места для нанесения: шея, область за ушами, сгибы локтей и запястья.

Также допускается распылять аромат на одежду. Считается, что ткань удерживает запах дольше, чем кожа. Духи не подойдут для светлой и деликатной ткани, так как они могут оставить следы.

Правильное хранение парфюма

Духи не должны находиться на солнце или рядом с отоплением. Высокая температура и свет могут ускорить химические изменения компонентов аромата. Также для хранения не подойдет ванная комната из-за постоянной смены влажности. Парфюм должен храниться в сухом темном месте, сообщает lady.mail.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова хранит духи только в шкафу. Парфюм всегда находится в коробочке, что обеспечивает дополнительную защиту. Благодаря этому даже через несколько лет запах остается прежним.

Отзывы

“Экспериментировала по-всякому, когда пыталась увеличить стойкость аромата. Но вернулась к старому доброму методу. По одному хорошему, щедрому "пшику" за уши и на виски. Итого: 4 раза”. “После душа я намазываю кожу лосьоном для тела (любым) и орошаюсь туалетной водой - под коленки, живот, грудь, спина, шея, волосы. Потом надеваю вещи. И перед выходом делаю еще пару пшиков на одежду”.

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