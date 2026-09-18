Не только Кучково: как раньше называлась Москва - секреты российской столицы

Российская столица за свою историю неоднократно меняла названия

Москва является домом и местом притяжения для миллионов россиян, но мало кто задумывается о том, как назывался этот город раньше. Также вызывает вопрос и действующее название столицы.

Привычное название “Москва” закрепилось только в XIV веке. Прежде город называли Московъ, Москы (по типу “церкы” - “церковь”). У Москвы могло быть совсем другое название, которое связано с драмой.

История

До появления Москвы на карте земли считались собственностью боярина из Суздаля по имени Степан Иванович Кучка. На территории располагалось несколько богатых поселений, при этом центр нынешней столицы называли Кучково.

Существует легенда, согласно которой боярин Кучка не стал почтительно встречать князя Юрия Долгорукого, проезжавшего через эти земли. За это боярин был казнен, а его земли конфискованы.

На месте Кучково князь потребовал заложить крепость, но это название еще долгое время использовалось местными жителями наряду с Москвой.

Подробнее о названии “Москва”

Считается, что новое название города было получено от реки. Но почему водоем назывался подобным образом?

“Наши предки использовали корень моск-, который означал что-то вязкое, топкое, мокрое. Это очень похоже на правду, ведь река в верховьях вытекает из болота (знаменитая Москворецкая Лужа), а её берега во многих местах были заболочены”, - сообщает "arts_tobe - просто об искусстве".

Также лингвист Торопов заметил, что реки, название которых заканчиваются на “-ва”, часто встречаются в тех местах, где были расселены древние балтийские племена. Корень “mask” имел значение "узел", что указывало на извилистую реку.

Отзывы

Андрей Звягинцев: “Учитывая, что у нас очень любят менять названия, то больше склоняюсь к версии, что Москва изначально называлась Москов(ъ), по типу, Покров, Чернигов, Псков, Ростов. В подтверждение можно привести, что в западных источниках Москва имеет однозвучное название Moscow”. Владимир Кириленко: “На севере есть такое слово - моква. Означает долгий мелкий дождь, сырую траву, сырое место. Употребляется это слово и на Владимирщине. Так как строители и первые жители Московии были из владимирских земель, то это тоже могло повлиять на название”.

Вывод

Существует множество теорий, которые касаются происхождения названия “Москва”. Установить реальную весьма сложно, поэтому каждый эксперт старается придерживаться своей точки зрения.

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