Захватите 2 баночки в магазине — и ужин готов: сытный салат, вкусно, полезно и без калорийного балласта

Иногда на готовку совсем нет сил, а хочется чего-то сытного и свежего. Две баночки из магазина — тунец и белая фасоль — решают проблему: получается большой салат без майонеза, с пользой и без тяжести.
Тунец дает насыщенный вкус, фасоль отлично насыщает, овощи добавляют хруст, а лимон с горчицей связывают все легкой пикантной заправкой.
Ингредиенты
- тунец в собственном соку — 150 г;
- консервированная белая фасоль — 100 г;
- салатные листья — 80 г;
- сладкий перец — 100 г;
- красный лук — 50 г;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Как собрать салат
С тунца и фасоли сливают жидкость, перец режут небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами. На тарелку кладут листья, фасоль, перец и лук, сверху — крупные кусочки тунца. Горчицу смешивают с лимонным соком, солят и перчат, затем поливают заправкой и аккуратно перемешивают, чтобы рыба не развалилась. Подавать лучше сразу — так вкус остается ярким и свежим.
Вывод
Этот салат выручает, когда время ограничено, а есть хочется по-настоящему. Простой набор продуктов, минимум действий — и готовый ужин на столе. Без лишних калорий и без компромиссов по вкусу.
Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой
Анастасия готовит этот салат по вечерам, когда возвращается поздно. Она советует брать тунец именно в собственном соку, а не в масле. Сок лимона и горчица отлично заменяют майонез.
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