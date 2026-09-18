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Захватите 2 баночки в магазине — и ужин готов: сытный салат, вкусно, полезно и без калорийного балласта

Опубликовано: 18 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Захватите 2 баночки в магазине — и ужин готов: сытный салат, вкусно, полезно и без калорийного балласта
фото Городовой ру
Как приготовить полезный ужин за десять минут

Иногда на готовку совсем нет сил, а хочется чего-то сытного и свежего. Две баночки из магазина — тунец и белая фасоль — решают проблему: получается большой салат без майонеза, с пользой и без тяжести.

Тунец дает насыщенный вкус, фасоль отлично насыщает, овощи добавляют хруст, а лимон с горчицей связывают все легкой пикантной заправкой.

Ингредиенты

  • тунец в собственном соку — 150 г;
  • консервированная белая фасоль — 100 г;
  • салатные листья — 80 г;
  • сладкий перец — 100 г;
  • красный лук — 50 г;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Как собрать салат

С тунца и фасоли сливают жидкость, перец режут небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами. На тарелку кладут листья, фасоль, перец и лук, сверху — крупные кусочки тунца. Горчицу смешивают с лимонным соком, солят и перчат, затем поливают заправкой и аккуратно перемешивают, чтобы рыба не развалилась. Подавать лучше сразу — так вкус остается ярким и свежим.

Вывод

Этот салат выручает, когда время ограничено, а есть хочется по-настоящему. Простой набор продуктов, минимум действий — и готовый ужин на столе. Без лишних калорий и без компромиссов по вкусу.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия готовит этот салат по вечерам, когда возвращается поздно. Она советует брать тунец именно в собственном соку, а не в масле. Сок лимона и горчица отлично заменяют майонез.

Ранее «Городовой» рассказывал о рецепте котлет, которые обожал Пушкин.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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