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Вот что любит «рубиновый» борщ: 5 хитростей для роскошного цвета и вкуса — и дело совсем не в уксусе

Опубликовано: 18 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Вот что любит «рубиновый» борщ: 5 хитростей для роскошного цвета и вкуса — и дело совсем не в уксусе
Вот что любит «рубиновый» борщ: 5 хитростей для роскошного цвета и вкуса — и дело совсем не в уксусе
Городовой ру
Секреты идеального борща – рубиновый цвет обеспечен

Борщ является классическим блюдом русской кухни, однако достижение идеального вкуса и насыщенного рубинового цвета зачастую представляет сложность для кулинаров. Проблема несбалансированного вкуса или потери яркости оттенка решается не применением дополнительных консервантов, а соблюдением определенных технологических тонкостей.

Автор канала «В саду у Валентинки» выделила следующие рекомендации для приготовления качественного борща.

Пять правил приготовления идеального борща

Во-первых, свеклу рекомендуется не обжаривать, а припускать в небольшом количестве воды под крышкой до состояния мягкости. Для сохранения интенсивности пигмента предпочтительнее использовать нарезку соломкой, а не терку; при необходимости допускается добавление сахара.

Во-вторых, для стабилизации цвета и обеспечения необходимой кислинки в процессе томления свеклы следует добавить столовую ложку томатной пасты.

В-третьих, для придания бульону золотистого оттенка необходимо подготовить пассеровку из лука и мопркови. Рекомендуется использовать достаточное количество масла, а в идеальных условиях — свиной смалец.

При жарке на растительном масле рекомендуем добавить небольшой кусочек сливочного: это придаст зажарке аппетитный золотистый оттенок.

В-четвертых, свеклу и зажарку следует вводить в конце приготовления после капусты, чтобы избежать их чрезмерного разваривания. При этом кислоту (уксус, лимонный сок или рассол) необходимо добавлять до закладки свеклы: она должна попасть в подкисленную среду, чтобы сохранить яркий цвет и не приобрести бурый оттенок.

Наконец, пятый секрет: за несколько минут до завершения приготовления поместите в борщ половину небольшой сырой свеклы, проварите её 10 минут и извлеките. Это обеспечит насыщенный рубиновый цвет, который сохранится надолго.

Советы кулинаров

Хозяйки, подписанные на канал эксперта, также делятся своими секретами:

«Я свёклу в борщ бросаю целиком в конце варки. Сырую, очищенную. Покипит минут 5 и выключаю. И чем дольше борщ стоит, тем он бордовые, вкуснее, насыщеннее. Попробуйте!», – пишет Алла Пушкина.

«Как вариант, раньше клала четверть лимона в борщ и после добавляла тушеную свёклу. Цвет был тоже борщовый», – делится Татьяна Порьер.

Ранее мы рассказали, сколько лука нужно класть в котлеты.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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